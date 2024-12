Unabhängiger Abfüller und Fassmanagement-Spezialist Aceo Limited mit erstem CEO

Vor 25 Jahren in Edinburgh gegründet und seitdem höchst erfolgreich im Fassmanagement und als unabhängiger Abfüller (Murray McDavid) tätig, hat das Unternehmen Aceo Ltd. nun den ersten CEO ernannt: George McNeil. Der ehemalige Mangaging Director von Johnstons of Elgin soll das Wachstum des Unternehmens, das gerade dabei ist, die Speyside-Brennerei Dallas Dhu wiederzubeleben (wir berichteten hier), in neue Höhen führen. Der Managing Director von Aceo, Edward Odim, wird in die Rolle des Chairmans des Unternehmens wechseln.

George McNeil sagt zu seiner neuen Aufgabe:

‘After 17 wonderful years at world-renowned luxury Speyside textiles company Johnstons of Elgin, I am looking forward to this next chapter where I can combine my experience of retail, sustainable Scottish luxury and importantly, whisky, to build on Aceo’s record and develop the premiumisation and global reach of their expansive portfolio alongside their team. I can’t think of a better way to start 2025.’