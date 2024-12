Malts of Germany, der unabhängige Abfüller für deutsche Whiskys (mittlerweile ist schon Batch #3 der Abfüllungen in Planung, über das aktuelle Batch #2 berichteten wir hier), hat uns Weihnachtsgrüße per Video übermittelt – und die teilen wir an diesem Tag natürlich sehr gerne mit Ihnen:

