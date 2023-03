Deutsche Whiskys haben längst die Kinderstube verlassen und spielen im Reigen der World Whiskys auf der großen Bühne mit. Abfüllungen aus Deutschland erfreuen sich im Land und international immer größerer Beliebtheit.

Dem trägt nun der erste unabhängige Abfüller ausschließlich deutscher Whiskys Rechnung: Malts of Germany hat sich ganz dem deutschen Whisky verschrieben. Fünf Destillerien haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam deutschen Destillerien mit besonderen und ausgesuchten Abfüllungen mehr Marktpräsenz zu bieten.

Wer diese fünf sind und was sie für die Zukunft planen, stellen wir Ihnen mit der nachfolgenden Presseaussendung und dem Flyer des unabhängigen Abfüllers vor. Und natürlich werden wir über die kommenden Abfüllungen für Sie berichten:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Malts of Germany – erster unabhängiger Abfüller deutscher Whiskys

Deutschland hat seinen ersten unabhängigen Abfüller für ausschließlich deutsche Whiskys.

„Malts of Germany“ nennt sich das Projekt, hinter dem fünf leidenschaftliche und erfahrene Whiskybrennereien stehen: Thomas Lesniowski (Thousand Mountains), Steffi Klöckner (Fading Hill), Bernd Ehbrecht (Nine Springs), Gregor Schraml (Stonewood) und Hans-Jürgen Filp (Singold).

Ihren ersten vielbeachteten Auftritt hatten die fünf Whisky-Enthusiasten mit Ihrem MoG-Motto (und Trinkspruch) „Auf die Freundschaft“ auf der diesjährigen Messe Prowein in Düsseldorf.

Ziel von Malts of Germany ist es, besondere und begrenzte Batches in deutschen Whiskybrennereien zu finden und als besondere Abfüllungen zu präsentieren. So soll der Deutsche Whisky in seiner Gesamtheit und Vielfalt dargestellt werden. Whiskyfans bekommen so die Möglichkeit sich leichter in der jungen deutschen Whiskywelt zu orientieren.

Malts of Germany bietet damit auch eine Plattform für hochwertige und besondere deutsche Whiskys, die die Stylistik der Whiskybrennereien abbilden.

Eine „Abenteuerreise“ sei Malts of Germany, sagen die Fünf über ihre Zusammenarbeit als unabhängige Abfüller. An deren Ende könne, so glauben sie, das Bild einer Struktur in der deutschen Whiskylandschaft mit speziellen Merkmalen und Stylistiken deutscher Whiskys sichtbar werden.

Die Idee hat Potential: Malts of Germany kann eine neue Phase der Entwicklung des Whiskylandes Deutschland einläuten.

Cheers to friendship – Auf die Freundschaft!