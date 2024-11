Nach dem großen Erfolg der ersten Ausgabe der Malts of Germany bringen Thomas Lesniowski (Thousand Mountains), Steffi Klöckner (Fading Hill), Bernd Ehbrecht (Nine Springs), Gregor Schraml (Stonewood) und Hans-Jürgen Filp (Singold) nun ein weiteres Batch auf den Markt. Auch diesmal sind die fünf Gründungsdestillerien vertreten – aber schon im nächsten Jahr wird die Runde der präsentierten Brennereien erweitert, wie man in der nachfolgenden Pressemitteilung anmerkt.

Batch No 2 der Malts of Germany sind jetzt im Handel erhältlich.

Malts of Germany – Erster unabhängiger Abfüller deutscher Whiskys bringt Batch No 2 auf den Markt

Leinefelde, November 2024

Nach dem erfolgreichen Launch des ersten Batchs im vergangenen Jahr stellt Malts of Germany nun stolz Batch No 2 vor. Auf der renommierten Prowein Messe in Düsseldorf (10.-12. März 2024) präsentieren die deutschen Whiskypioniere fünf neue Abfüllungen, die die Vielfalt und Qualität der deutschen Whiskylandschaft eindrucksvoll widerspiegeln.

Die zweite Kollektion von Malts of Germany setzt erneut auf eine sorgfältige Auswahl von Single Malt Whiskys, die aus verschiedenen Brennereien in Deutschland stammen. Jede Abfüllung ist ein einzigartiges Meisterwerk, das die unterschiedlichsten Stile und Philosophien der teilnehmenden Destillerien verkörpert. In jeder Flasche steckt eine faszinierende Mischung aus Tradition und Innovation, die sowohl die Handwerkskunst als auch die kreative Weiterentwicklung der deutschen Whiskyproduktion widerspiegelt.

Im September 2024 fand bereits das zweite Online-Tasting mit Fachpublikum und Medienvertretern statt, das auf eine äußerst positive Resonanz stieß. Die Teilnehmer lobten besonders die hohe Qualität und die spannende Vielfalt der präsentierten fünf Whiskys.

Malts of Germany ist mehr als nur ein Abfüller – es ist eine Bewegung, die die deutschen Whisky-Craft-Destillerien auf der Weltkarte positioniert und gleichzeitig die kulturelle und handwerkliche Vielfalt dieses einzigartigen Produkts feiert. Es vereint Tradition mit moderner Kreativität und bietet so Whisky-Liebhabern ein unverwechselbares Geschmackserlebnis.

Bereits jetzt dürfen sich Whisky-Enthusiasten auf die kommende dritte Kollektion von Malts of Germany freuen. Im Jahr 2025 wird Batch No 3 präsentiert. Welche Abfüllungen dieses Mal vertreten sein werden, bleibt noch ein gut gehütetes Geheimnis. Es kann jedoch verraten werden, dass neue, innovative Brennereien Teil dieser Sammlung sein werden.

Cheers to friendship – Auf die Freundschaft!