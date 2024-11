Nach der 25. InterWhisky, die erstmals in Wiesbaden stattfand, zieht nun auch der Veranstalter Bilanz – und diese fällt zurecht positiv aus, denn mit der neuen Location hat man neben einem neuen, schönen Ambiente auch mehr Platz für Besucher und Aussteller gewonnen.

Neben der Zusammenfassung der Messe finden Sie in der Presseaussendung auch die Liste aller Geinner des Germany’s Best Whisky Awards 2025:

25. Jubiläum in Wiesbaden – InterWhisky gelingt nächster Meilenstein

Der Umzug von Frankfurt in die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden war für die InterWhisky im Rahmen ihrer 25. Auflage ein voller Erfolg. Mit über 10.000 Besucher:innen wurde das neoklassizistische Ambiente des Kurhauses Wiesbaden für drei Tage zum internationalen Treffpunkt der Whisky-Szene.

Wiesbaden, 21. November 2024 – Mit diesem Ansturm hatte Wiesbaden nicht gerechnet. Von Samstag auf Sonntag waren sämtliche Hotelzimmer in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden ausgebucht. Einer der Gründe war die whiskykulturelle Messe-Ausstellung InterWhisky im Kurhaus Wiesbaden. Mit dem Umzug von Frankfurt nach Wiesbaden, vollzog die Medienbotschaft Verlag & Events GmbH den nächsten Schritt in ein großzügigeres Veranstaltungsgebäude. Die zahlreichen Säle im Kurhaus boten Platz für über 80 Aussteller:innen. Der Andrang auf die Whisky-Marken aus Schottland, Irland, Amerika sowie dem Rest der Welt ar indes ungebrochen.

Mit über 10.000 Besucher:innen – mehr als je zuvor

Bereits am frühen Vormittag bildete sich eine Schlange vor dem Kurhaus mit der großen Glaskuppel. Zahlreiche Whisky-Liebhaberinnen und Liebhaber folgten dem Ruf von Deutschlands traditionsreichster Messe, die zum ersten Mal im Jahr 1997 stattfand, nach Wiesbaden. Das historische Gebäude bildete dabei das perfekte Ambiente rund um das „Uisge Beatha“, wie das Wasser des Lebens auf Keltisch bezeichnet wird. Initiator und Master Keeper of the Quaich, Christian H. Rosenberg hebt den erfolgreichen Verlauf der Messe hervor: „Die InterWhisky erfreute sich auch 2024 einem enorm hohen Zuspruch. Neben der gewachsenen Anzahl an Besucherinnen und Besuchern gelang es unserem Team, auch die Anzahl der Aussteller sowie der Produzenten nochmals zu erhöhen. Wir sind daher sehr erfreut, dass unsere Whisky-Messe einen derartig gelungenen Auftakt in Wiesbaden feiern konnte und damit zum 25. Jubiläum der nächste Meilenstein gelang.“ So hat die Messe erneut gezeigt, dass zahlreiche Akteure zusammenkommen. Im Rahmen der Ausstellung treffen Produzenten, Verantwortliche aus Handel, die Gastronomie und die Medienwelt aufeinander und tauschen sich aus.

Neben den zahlreichen bekannten Ausstellern und Destillerien aus aller Welt bot die InterWhisky auch ein vielfältiges Rahmenprogramm in Form von Master Classes. Besonders die internationalen Gäste wirkten als Publikumsmagnet. So war Dr. Rachel Barrie, Master Blenderin aus Schottland von The Glendronach vor Ort, wie auch Mick Swanney, Head Distiller der Scapa Distillery auf Orkney und Alex Thomas, Master Blenderin von Bushmills aus Irland. In Ihren Vorträgen wurde gefachsimpelt und probiert.

Nachhaltig s wegweisend: Germany’s Best Whisky Awards 2025 – Bruichladdich, Birkenhof und SLYRS sind die strahlenden Gewinner

Die Spannung und die Erwartung waren groß: Zum 25. Jubiläum der InterWhisky in Wiesbaden wurden zum 10. Mal GERMANY’S BEST WHISKY AWARDS vergeben. Die wichtigsten Awards für die deutschsprachige Whisky-Szene werden durch das Fachmagazins „Der Whisky-Botschafter“ verliehen und würdigen Whisky-Genuss der Extraklasse. Der große Saal im Kurhaus Wiesbaden fungierte als feierliches Ambiente für die Awards in insgesamt sieben Kategorien. Anwesend waren rund 100 hochkarätige Gäste aus der nationalen und internationalen Whisky-Szene.

Auch in diesem Jahr konnten die Leserinnen und Leser bei den Awards mitbestimmen. Damit sind die Awards, die durchsichtigste Anerkennung für die gesamte Spirituosen- Branche. Die Teilnahme an der Abstimmung war auch in diesem Jahr überwältigend. In diesem Jahr haben rund 20.000 Personen an der Umfrage zu GERMANY’S BEST WHISKY AWARDS teilgenommen: „Der erneute Erfolg unserer Umfrage zu GERMANYS BEST WHISKY AWARDS 2025 an die Liebhaberinnen und Liebhaber zeigt uns, dass das Interesse an Whisky in Deutschland ungebrochen hoch ist und der Award auch eine internationale Strahlkraft ausübt. Davon profitieren am Ende auch die regionalen und nationalen Hersteller ungemein, betont Christian H. Rosenberg, Initiator von GERMANY’S BEST WHISKY AWARDS C Herausgeber des Magazins „Der Whisky-Botschafter“.

Bereits im Vorfeld wurde die Umfrage in den Sozialen Medien vielfach geteilt. Denn jede:r in der Szene hat seinen Liebling. Und tatsächlich war das Abstimmungsergebnis in einigen Kategorien ein Kopf an Kopf Rennen. „Die Resonanz auf die wichtigsten Awards in der deutschsprachigen Whisky-Szene hat uns immens überrascht. Das Ergebnis zeigt, dass unsere Arbeit in der Redaktion Früchte trägt und wir mit dem Whisky-Botschafter das Sprachrohr der nationalen und internationalen Whisky-Szene in Deutschland bilden, beschreibt Bernhard Schäfer, Chefredakteur des Magazins „Der Whisky-Botschafter“.

Deutschland räumt ab: Awards gehen nach Stuttgart, Berlin und in das Nistertal Über die Hälfte der Awards bleiben in Deutschland. Die Birkenhof Brennerei aus dem Nistertal im Westerwald von Stefanie und Peter Klöckner wurde zur Germanys Best Whisky Destillerie National gekürt. Die Schwarz Weiß Bar von Knud Scheibelt in Stuttgart erhält den Award für die beste Whisky-Bar in Deutschland. Der Whisky-Shop Whisky Passion von Eva Sichelschmidt C Eugen Kasparek aus Berlin wurde zum Whisky Shop Whisky Shop des Jahres gekürt. Sie alle sind die stolzen Gewinner von Germanys Best Whisky Awards 2025 und dürfen sich nun auf die goldene Plakette freuen, die ab dem 1. Januar ihre Schaufenster zieren wird. Doch auch die anderen Nominierten erhalten eine Top-Empfehlung und gehen damit als Gewinner vom Platz.

Die Gewinner: innen der GERMANY’S BEST WHISKY AWARDS 2025:

BEST WHISKY DISTILLERY INTERNATIONAL

Bruichladdich Distillery (Eggers und Franke) Fettercairn Distillery (Mack und Schühle) Benriach Distillery (Brown-Forman, Kammer-Kirsch)

BEST WHISKY DISTILLERY NATIONAL

Birkenhof Brennerei (Nistertal) Hellinger 42 Dresdner Whisky Manufaktur (Dresden) Scheibel Whisky Mühle Schwarzwald Brennerei (Kappelrodeck)

BEST WHISKY OF THE YEAR NATIONAL 2025

SLYRS Bavarian Single Malt 18 Jahre (Schliersee) STORK Club Full Proof Rye (Schlepzig) Brigantia 1. Bodensee Whisky Destillerie 12 Jahre (Kressbronn)

BEST WHISKY OF THE YEAR INTERNATIONAL

The Balvenie French Pineau Cask 18 Jahre (Import: William Grant C Sons) Arran 18 Jahre (Import: Kammer-Kirsch) Bowmore 18 YO-Sherry (Import: Suntory Global Spirits)

BEST BRAND AMBASSADOR OF THE YEAR 2025

Sebastian Büssing (Marke: Loch Lomond, Glen Scotia) Thomas Kunze (Marke: Benriach, The Glendronach) Markus Heinze (Marke: Glenfiddich C The Balvenie)

BEST WHISKY BAR 2025

Schwarz Weiß Bar, Stuttgart von Knud Scheibelt Villa Konthor, Limburg an der Lahn von Robin Pitz Union Jack, Berlin von Uwe Wagmüller

BEST WHISKY SHOP 2025

Whisky C Passion, Berlin von Eva Sichelschmidt C Eugen Kasparek Kulinarikwelten Stengel (Edeka), Fürth von Lara C Roman Stengel Whisky in Wiesbaden, Wiesbaden von Tom Zemann