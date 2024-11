Wie geht es weiter bei SLYRS? Geschäftsführer und Master Distiller Hans Kemenater im Video-Interview

Wie vor kurzem berichtet, ist die alte SLYRS Destillerie Geschichte – von ihr steht nur mehr die Bodenplatte. Natürlich ist das nicht das Ende der Brennerei am Schliersee, sondern der Neuanfang. In den nächsten Wochen und Monaten wird die neue Destillerie mit der vierfachen Kapazität errichtet und im Frühjahr 2025, so alles nach Plan verläuft, eingeweiht.

Was sich ändert und was nicht, das erzählt uns Geschäftsührer und Master Distiller Hans Kemenater in einem kurzen Interview, das wir im Rahmen der InterWhisky in Wiesbaden aufgenommen haben. Sie finden das Video untenstehend oder auf unserem Youtube-Kanal.