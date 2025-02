Die SLYRS Destillerie GmbH & Co. KG vermeldet heute einen Zugang in ihrem Führungsteam. Steffen Brandt, der über 20 Jahre Erfahrung in internationalen Führungspositionen der FMCG- und Getränkeindustrie mitbringt, übernimmt ab dem 1. März die Position des Co-Geschäftsführers für Sales & Marketing.

SLYRS Destillerie erweitert Geschäftsführung: Steffen Brandt übernimmt als Co-Geschäftsführer Sales & Marketing

Schliersee, 10. Februar 2025 – Die SLYRS Destillerie GmbH & Co. KG, verstärkt ihr Führungsteam: Ab dem 01. März übernimmt Steffen Brandt die Position des Co-Geschäftsführers für Sales & Marketing. Gemeinsam mit Geschäftsführer und Master Distiller Hans Kemenater wird er die Erfolgsgeschichte der Marke fortschreiben und die Position von SLYRS als Premium-Whisky aus Bayern national und international weiter ausbauen.

Steffen Brandt bringt über 20 Jahre Erfahrung in internationalen Führungspositionen der FMCG- und Getränkeindustrie mit. Stationen seiner Karriere beinhalten unter anderem die Geschäftsführung von Pitu bei Underberg sowie Karoo Spring Water in Kapstadt. Zudem war er maßgeblich an der Expansion der Gebr. Heinemann SE & Co. KG in Asien und Amerika beteiligt. Mit seiner Expertise im Aufbau von Marken und Märkten sowie seiner globalen Perspektive wird er die strategische Weiterentwicklung von SLYRS aktiv vorantreiben.

Hans Kemenater, geschäftsführender Gesellschafter und Master Distiller:

„Mit Steffen Brandt konnten wir einen erfahrenen Branchen- und Marketingexperten für SLYRS gewinnen, der unsere Marke mit seiner internationalen Expertise und strategischen Weitsicht weiter voranbringen wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam neue Impulse zu setzen, um SLYRS national wie international noch stärker zu positionieren.“

In seiner neuen Rolle bei SLYRS wird Steffen Brandt insbesondere die internationale Expansion, die digitale Transformation sowie Nachhaltigkeitsinitiativen verantworten. „SLYRS ist mehr als ein Whisky, es ist einechtes Erlebnis“, so Steffen Brandt. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Hans Kemenater und dem gesamten Team die Marke konsequent weiterzuentwickeln und nachhaltiges Wachstum mit Leidenschaft und Freude zu verbinden.“

Das SLYRS-Team ist überzeugt, dass Steffen Brandt mit seiner umfassenden Markenexpertise, seinem innovativen Ansatz und seiner internationalen Erfahrung wertvolle Impulse für die langfristige Weiterentwicklung der Destillerie setzen wird. Gemeinsam mit Hans Kemenater und der gesamten SLYRSGemeinschaft wird er die traditionsreichen Werte bewahren und gleichzeitig die Zukunft der Marke nachhaltig und zukunftsorientiert gestalten.

SLYRS – Bavarian Whisky Distillery

Die Whisky Pioniere aus Oberbayern

Seit 1999 setzt SLYRS Maßstäbe in Sachen Whisky-Kompetenz. Mit viel Liebe zum Detail entsteht in der einzigartigen Destillerie am Schliersee im Herzen der bayrischen Alpen unter Geschäftsführer und Destillateurmeister Hans Kemenater ein Original: der SLYRS. Die SLYRS Whisky Destillerie steht als Manufaktur für Produkte höchster Qualität. Die Whisky-Pioniere aus Oberbayern sind echte Überzeugungsbrenner. Denn die absolute Leidenschaft mit der die SLYRS Destillateure ihr Handwerk betreiben ist die Voraussetzung für die einzigartige Qualität der mehrfach international preisgekrönten Whiskys und Liqueure. Doch als einer der größten Whisky-Hersteller Deutschlands ruht sich SLYRS darauf nicht aus.

Authentizität spielt bei SLYRS eine große Rolle. Deshalb wird für den SLYRS Whisky nur bestes bayrisches Getreide und reines Alpenquellwasser aus den Schlierseer Bergen verwendet. Die gesamte Herstellung und Fassreifung erfolgen vor Ort, was dem SLYRS einen durch und durch regionalen, oberbayrischen Charakter gibt.

Stetig entwickeln sich die Whisky-Pioniere weiter und erhalten ihre Vorreiterrolle auf dem deutschen Whisky-Markt aufrecht. Mit Mut, Ideenreichtum und bayrischem Charme streben sie nach vorne – für viele weitere, leidenschaftliche SLYRS Whisky-Kreationen höchster Qualität, die am Schliersee daheim und in der Welt zu Hause sind.

Weitere Informationen unter: www.slyrs.com