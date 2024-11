Neu: Fassmeister präsentiert Warehouse Favorites #2

Nach der #1 der Warehouse Favorites vorgestern prescht der unabhängige Abfüller Fassmeister mit dem eigentlich für etwas später gedachten Warehouse Favorites #2 vor, ein Whisky mit einem einjährigen Finish im Pedro Ximénez Sherry Cask. Das verspricht sehr weihnachtliche Geschmackseindrücke – wie die nachfolgende Presseaussendung in den Tasting Notes verrät. Auch die Bezugsquelle können Sie dem untenstehenden Text entnehmen:

Fassmeister stellt #2 der „Warehouse Favourites“ vor

Bereits am vergangenen Mittwoch berichteten die Fassmeister vom Release ihres ersten „Warehouse Favourites“. Dabei handelt es sich um einen Single Malt Whisky, der ein Finish in einem Port Cask erhalten hat, in dem vorher getorfter Whisky reifte.

Nachdem die hohe Nachfrage nach #1 bereits für große Freude in Mainhausen geführt hat, folgt nun der zweite Streich der „Warehouse Favourites“.

Bei #2 haben wir uns für einen Single Malt entschieden, der ein mehr als einjähriges Finish in einem Pedro Ximénez Sherry Cask erhalten hat. Die für uns herausragende Verbindung für intensiven Fruchtnoten durch das Sherryfass verbinden sich einerseits mit süßen Anklängen von Milchschokolade und andererseits mit einer leichten Minznote, die diese Abfüllung in unseren Augen außergewöhnlich macht – und daher Teil unserer Warehouse Favourites ist!

„Das Fassmeisterprojekt macht uns großen Spaß, und man sieht vor allem im persönlichen Kontakt mit Whiskyfreunden – z. B. bei Tastings und auf Messen – wie gut unsere Abfüllungen ankommen und dass die Fangemeinde stetig wächst. Und man darf gespannt sein, was bis Weihnachten noch unsere Fässer verlässt!“ freut sich Marcel Uhrig, der für das Projekt verantwortlich zeichnet.



Tasting Notes:

Aroma: Kirsche, Himbeere und Pflaume mischen sich mit leichten Vanilleanklängen und Toffeesüße

Geschmack: intensiv und vollmundig starten roten Früchte, dazu Milchschokolade, etwas Minzfrische

Nachklang: lang und süß, dazu wieder etwas Minzfrische

Fassmeister Warehouse Favourites #2 ist – genauso wie #1 ist ab sofort zu einer UVP von € 74,90 im ausgewählten Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/p/fassmeister-warehouse-favourites-2-single-malt-whisky-pedro-ximenez-sherry-finish-52-vol-0-7l erhältlich.