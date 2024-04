Unter dem Namen Tales of Whisky wird Fassmeister zukünftig speziell für Whiskymessen aus ihrem Fasslager ein besonderes Fass auswählen und eine besondere Messeabfüllungen kreieren. Den Auftakt macht „Tales of Whisky – Selected for Whisky Fair Limburg 2024“, das Bottling erscheint gemeinsam mit „Caribbean Sunrise“ und einem Kentucky Straight Bourbon Whiskey.

Die Whiskys werden auf der The Whisky Fair in Limburg vom 27. & 28.04.2024 vorgestellt und sind ab Montag, dem 29.04.2024, auch unter fassmeister.com erhältlich.

Mehr in der Presseinfo:

Fassmeister stellt „Tales of Whisky – Selected for Whisky Fair Limburg 2024“ vor

Die FASSMEISTER-Editionen präsentieren exklusiven Whisk(e)y aus bekannten internationalen Destillerien, denen wir mit eigenen Fassnachreifungen in Deutschland den letzten Schliff geben.

Rechtzeitig zur Whiskyfair, der beliebten Whiskymesse in Limburg, haben wir drei Abfüllungen aus unserem Warehouse gezaubert.

Tales of Whisky ist nicht nur ein Name für einen Whisky aus dem Hause Fassmeister, sondern markiert vielmehr den Auftakt einer Serie, die speziell für Whiskymessen aufgelegt wird. Für jede Messe wählen wir aus unserem Fasslager ein besonderes Fass aus und kreieren eine besondere Messeabfüllungen. Den Auftakt macht – standesgemäß, möchte man fast sagen – ein Bottling für die Whiskyfair in Limburg:

Der Blended Malt Whisky „Tales of Whisky – Selected for Whisky Fair Limburg 2024“ erhielt sein Finish in einem Oloroso-Sherry-Fass. Mit starken 54,45% Vol. transportiert der Whisky intensive Noten von … 60 abgefüllte Flaschen zeugen davon, dass es sich, wie immer bei den Fassmeister-Abfüllungen, auch hier um ein Small-Batch handelt.

Tasting Notes

Aroma: cremige süße Vanille, gerösteter Toast, leichte Holzwürze

Geschmack: überraschender Torfrauch mit starkem Antritt, auf der Zunge dennoch sanft, untermalt von Vanille und Trockenfrüchten

Nachklang: rauchig, dominant, langanhaltend

% Vol. 54,45

UVP: € 89,90

Mit Noten von tropischen Früchten wie Ananas, Pfirsich in Verbindung mit cremiger Vanille, Creme Brûlee, Kokos und weißer Schokolade präsentiert sich die zweite Fassmeister-Kreation. Mit diesem Aromen- und Geschmacksprofil erinnert der 12 Jahre alte Single Malt Whisky „Caribbean Sunrise“ nicht nur vom Namen her an einen malerischen Sonnenaufgang an einem weißen Sandstrand. Der in einem Rumfass gefinishte Whisky wurde mit 55,5% Vol. abgefüllt. Hiervon sind – wieder ganz „small batch – like“ – 30 Flaschen verfügbar.

Tasting Notes

Aroma: tropische Früchte wie Ananas & Banane, Pfirsich, Apfel

Geschmack: mild & intensiv mit reifen Bananen, Birnen, & Vanille

Nachklang: süß & mild, Schokolade, wieder tropische Früchte

% Vol.: 55,5

UVP: € 94,90

Fast neue Wege beschreitet Abfüllung Nummer 3, nämlich der Kentucky Straight Bourbon Whiskey, der ein Finish sowohl in einem PX- als auch in einem Oloroso-Cask erhielt. Nach dem großen Erfolg der letzten Fassmeister-Bourbon-Kreation war der Wunsch groß, erneut einen Bourbon-Whiskey kreativ gefinished abzufüllen. Kam die letzte Variante noch in 500ml-Flaschen an den Markt, so erhalten unsere Kunden die aktuelle Abfüllung nun in Flaschen mit 700ml Fassungsvermögen.

Tasting Notes

Aroma: Zedernholz, kandierte Pistazien & Vanille, Walnüsse, Tabak & Zitronenschale

Geschmack: dunkle Bitterschokolade, reife dunkle Trockenfrüchte, Vanille

Nachklang: lang & intensiv, süß & wärmend

% Vol: 57,5

€ 64,90

