Fernweh mit exklusiven Geschmackserlebnissen verbinden möchte die neue Flight-Serie von Fassmeister. Flight No. 1 – Ready for Take-Off reifte in in Oloroso- und Moscatel-Fässern, kam mit 48,5 % Vol. und ist ab sofort unter fassmeister.com erhältlich.

Mehr zu dieser Abfüllung in der Presse-Info:

Fassmeister stellt „Flight No. 1 – Ready for Take-Off “ vor

Mit dem Flight No. 1 – Ready for Take-Off beschreitet Fassmeister neue Wege. Die Flight-Serie verbindet Fernweh mit exklusiven Geschmackserlebnissen, für die Fassmeister ausschließlich speziell ausgewählte First-Fill-Fässer besonderer Qualität verwendet. Die Reifung in Oloroso- und Moscatel-Casks verbindet sich nicht nur thematisch mit Reiselust und Fernweh, sondern sorgt für ein mild-würziges Geschmackserlebnis mit Noten von reifen Bananen und Pfirsichen, sanftem Heiderauch, knackigen Äpfeln, süßem Vanilleeis und einem langen Nachklang von Rohrzucker, Eichenholz und Süße.

Tasting-Notes

Aroma: reife Bananen & Pfirsiche, florale Anklänge, spritzige Limetten

Geschmack: wieder tropische Früchte, malzig, sanfter Heiderauch, süßes Vanilleeis

Nachklang: lang und mit Noten von Rohrzucker, Eichenholz, süß

ABV: 48,5%

Der Whisky ist ab sofort unter fassmeister.com erhältlich, die UVP beträgt € 64,90.