Am kommenden Wochenende findet The Whisky Fair, das Whisky-Festival in Limburg, statt und wirft heute bereits seinen großen Schatten voraus.

Lange her sind die Zeiten für die Sansibar Whisky GmbH, in der sie „mit gerade einmal 5 Abfüllungen, etwas Prosecco vom Namensgeber Sansibar Sylt und Herrenschokolade zum „Food pairing““ auf dieser Messe vertreten war. Am kommenden Samstag und Sonntag werden es ca. 130 Bottlings sein, und sie werden nicht alleine kommen. In der folgenden Presse-Info können Sie erfahren, was und wen Sie am Stand der Sansibar Whisky GmbH erwarten dürfen:

Sansibar Whisky GmbH und The Whiskyfair Limburg – A good Combination

Es ist jetzt tatsächlich ein Dutzend an Jahren her, da stand in einer Ecke auf der Bühne des großen Saals der Stadthalle Limburg ein kleiner, deutscher unabhängiger Abfüller das erste Mal auf der Whiskyfair, der international und national wohl immer noch angesagtesten Whiskymesse Deutschlands – Sansibar Whisky. 2012 war es, mit gerade einmal 5 Abfüllungen, etwas Prosecco vom Namensgeber Sansibar Sylt und Herrenschokolade zum „Food pairing“… LOL

Heute, wenige Tage bevor in Limburg wieder die Tore zur Whiskyfair 2024 geöffnet werden, freuen wir uns darauf, Euch wieder an unserem Stand begrüßen zu dürfen. Nicht mehr nur in einer Ecke, sondern zusammen mit Branchenriese Kirsch Import brüderlich die Bühne teilend, nicht mehr nur mit 5 eigenen Abfüllungen, sondern mit ca. 130 Bottlings, die wir teils selber abfüllten, teils von solch fantastischen Independent Bottlern wie North Star Spirits aus Schottland, Shinanoya Tokyo aus Japan, S-Spirits Shop Selection aus Taiwan, der C. Dully Selection und ACLA da Fans aus der Schweiz oder sogar Destillerien wie der schwedische High Coast Distillery für den deutschen Whiskymarkt importieren durften. Und ohne Prosecco…

Unterstützung erhalten wir von Miho und Yuta aus dem Land der aufgehenden Sonne, Christian und Pascal aus der Schweiz sowie aus dem hohen Norden, genau vom 63. Breitengrad Nord, von Lars und Roger von der High Coast Distillery. Außerdem dürfen wir zur allgemeinen Bereicherung der Messe unsere Freunde von Absolutely Nuts aus Düsseldorf mit Ihren Raritäten und Sebastian Becker von www.deinwhisky.de mit unseren Joint Bottlings, der White Label Reihe, begrüßen.

Das alles sollten genug Gründe sein, ein oder auch zwei Mal am Stand 8 im großen Saal vorbei zu schauen.

Hier noch ein kleiner Überblick über das, was Euch erwartet:

Sansibar Whisky

Abfüllungen aus den beliebten Reihen Finest Whisky Berlin, The Clans und JD’s Personal Choice, Restflaschen von unseren Jubiläumsabfüllungen zum 10. Jahrestag der Marke.

North Star

Spirits Single Cask Series 020 bis 023, was davon noch da ist, wie zum Beispiel zwei fantastische Glenburgie 27yo, ein Glenrothes 36yo oder eine Fruchtbombe von Mannochmore 12yo aus einen Red Wine Cask.

C. Dully Selection

Christian und Pascal stellen nicht nur ihre neuen Secret Islay Malts vor, sondern haben mit einem Grande Champagne Cognac von Bouju, 44yo und einem Bas Armagnac von Garreau, 50yo auch richtig betagtes an Malternatives am Start.

Shinanoya Tokyo

Auch diesmal wieder mit das Highlight an unserem Stand. Seltene bis noch gar nicht gesehene Abfüllungen schottischer und japanischer Brennereien für den fernöstlichen Markt, viele open Bottles zum Probieren.

S-Spirits Shop

Der kleine taiwanesische Independent Bottler präsentiert seine neuesten Abfüllungen schottischer Single Malts, darunter ein super Ben Nevis 25yo und zwei Glenrothes 15yo für die Sherryfassliebhaber.

High Coast Distillery

Roger und Lars werden Euch die Vielfalt der qualitativ hochwertigen schwedischen Destillate, die streng nach schottischem Vorbild unter den extremen klimatischen Bedingungen Nordschwedens entstehen, näher bringen.

Deinwhisky.de

Alles, was noch da ist, kann probiert werden. Ob der North of Scotland 50yo, die noch relativ neu abgefüllten Secret Speyside Malt 30yo und Ben Nevis 26yo oder der bereits vergriffene Clynelish 27yo (Restflaschen, schnell sein lohnt sich!)

Let’s go to Limburg! We‘re looking forward to seeing you!