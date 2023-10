Fünf neue Abfüllungen stellen Uwe Wagmüller von Finest Whisky Berlin und die Sansibar Whisky GmbH heute bei uns vor – sie sind bereits im gut sortierten Fachhandel verfügbar und können bei Interesse in Berlin auch im Union Jack verkostet werden.

Wir haben hier die Daten und Bilder dazu:

Sansibar Whisky GmbH präsentiert eine weitere Zusammenarbeit mit Finest Whisky Berlin

Yes, we did it again! Uwe Wagmüller von Finest Whisky Berlin und die Sansibar Whisky GmbH haben ein neues Batch der beliebten Finest Whisky Berlin Reihe – das mittlerweile 14. – herausgebracht. Auch diesmal ist es gelungen, eine kleine Rundreise durch Schottlands Whiskyregionen zusammen zu stellen, und zwar erstmals mit fünf statt wie bisher mit vier Abfüllungen. Schwerpunkt liegt mit Glen Grant, Glenburgie und Linkwood auf der Speyside, aber mit zwei „Secrets“, nämlich einem Secret Highland und einem Secret Islay, gibt es auch Abstecher in eben jene Regionen. Aufgrund der Label, die wie immer liebevoll von Ronnie Cruwys aus Glasgow gestaltet wurden, lassen sich aber auch sehr einfach die hinter den „Secrets“ stehenden Destillen erraten.

Folgende Scotch Single Malt Whiskys wurden abgefüllt:

Linkwood – 11 years old – dist. 2012 – bottled 2023 – 53.2% abv. – Refill Hogshead

Farbe: heller Bernstein

Nase: reif und fruchtig, mit Nektarinen, Aprikosen, Saftorangen, reifen Äpfeln und Himbeerdrops,

Blütenhonig und reifen Zitrusnoten

Mund: fruchtig, mit Honig, süffiger Süße, feiner Würze, Salzkaramell, Nüssen und Trockenfrüchten,

wunderbar ausgewogen

Abgang: trocken, elegant, feinherber Nachhall und florale Noten

Es wurden 292 Flaschen abgefüllt. Der UVP betragt 99,- Euro.

Glenburgie – 12 years old – dist. 2010 – bottled 2022 – 53.9% abv. – Ex Sherry Cask

Farbe: Weißwein

Nase: malzig und fruchtig, mit Aprikosen, Mandarinen und Zitronenschale, dazu Heidekraut,

Vanille und weiße Schokolade

Mund: weich und mild zu trinken, mit leichter Süße, weißer Schokolade, floral und malzig, feine

Bitternoten

Abgang: trocken und leicht pfeffrig, floral, malzig und mit feiner Fruchtigkeit

Gebottelt wurden 254 Flaschen. Der UVP beträgt 99,- Euro

Secret Highland Malt – 14 years old – dist. 2008 – bottled 2023 – 52.9% abv. – 1st fill Oloroso Sherry Hogshead

Farbe: heller Bernstein

Nase: Malz, Rumrosinen, Bitterorangen, Ahornsirup und reife Zitronen, mit Sandelholz,

Bienenwachs und Kräutertee

Mund: trocken, elegant und ausgewogen, weihnachtlich, mit Gebäck, würzigen Noten und heller

Fruchtigkeit

Abgang: langsam verhallend, wärmend, elegante Trockenheit, feines Holz und feinherber Nach-

geschmack

Das Bottling ergab 386 Flaschen. Der UVP beträgt 129,- Euro.

Secret Islay Malt – 14 years old – dist. 2009 – bottled 2013 – 53.7% abv. – Refill Hogshead

Farbe: Stroh

Nase: gut eingebundener Rauch, sehr aromatisch, mit Vanille, Honig, Bananen, reifer Zitrusnote

und Gartenkräutern, etwas Holzkohle und Heide, sehr frisch, vital und mit geröstetem Malz

Mund: kräftig, mit deutlichem Rauch, schöne Süße, enorm vollmundig, viel Heide, sehr minera-

lisch, phenolisch und erstaunlich elegant, pfeffrig und trockener mit der Zeit

Abgang: sehr lang, trocken, leicht aschig, mit Kräutern, Phenol und trockenem Rauch

Es wurden 348 Flaschen abgefüllt. Der UVP beträgt 269,- Euro.

Glen Grant – 25 years old – dist. 1998 – bottled 2023 – 53.6% abv. – Ex Sherry Butt

Farbe: Bernstein

Nase: sehr komplex, Früchtebrot und Holzpolitur, mit Traube/Nuss Schokolade, kandiertem Apfel,

Rosinen und Marzipan, sehr ausgewogen und elegant

Mund: Schmeckt exakt so, wie er duftet! Edel, elegant und ausgewogen, gut eingebundenes Holz,

feine Würze und weihnachtliche Aromen

Abgang: schokoladig, mit feiner Würze, elegantem Holz und herber Frucht im Nachgeschmack

331 Flaschen wurden gebottelt. Der UVP beträgt 299,- Euro.

Die Abfüllungen sind seit kurzem im gut sortierten Fach- und Onlinehandel erhältlich. Wer sie vor dem Kauf probieren möchte, hat im ältesten Whiskypub Berlins, dem UNION JACK, jederzeit die Möglichkeit dazu. Oder auch am kommenden Samstag, dem 14. Oktober, bei Moni’s Hausmesse in der Xaver Bar oder dem Hotel Dragoner im Pummerland. Slainthe!