Neu: Kingsbarns Falkland

Die Lowland-Brennerei Kingsbarns hat heute die Veröffentlichung eines neuen limitierten Whiskys bekanntgegeben: Kingsbarns Falkland. Es ist eine Hommage an einen der schönsten Renaissance-Paläste Schottlands und wird mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

Der Kingsbarns Falkland reifte in ex-Bourbon- und STR-Fässern, die zuvor portugiesischen Rotwein enthielten – die Fässer wurden von Isabella Wemyss, Produktion Director bei der Brennerei, selbst ausgewählt. Geschmacklich soll der neue Kingsbarns Falkland in der Nase Noten von roten Johannisbeeren, Zucker, Vanille, Sorbet, Gartenfrüchten und Milchschokolade sowie Eclair bieten, am Gaumen dann Vanillepudding und süß gewürzte Orange.

Ein Zitat von Peter Holroyd, Distillery Manager bei Kingsbarns:

“Falkland is an embodiment of provenance, it’s an exceptionally smooth single malt with a complex fruity and subtle spicy character that’s gained from the maturation process and combination of the superior casks we’ve chosen; with 80% ex-Bourbon and 20% STR ex-Portuguese red wine delivering a developing complexity.”