Neues für Deutschland von Alba Import: Dort hat man gemeinsam mit der Brennerei Kingsbarns in den schottischen Lowlands zwei Einzelfässer exklusiv für den deutschen Markt ausgesucht und abgefüllt – und stellt sie Ihnen hier mit allen Details vor:

Alba Import stellt neue Kingsbarns Einzelfass-Abfüllungen exklusiv für Deutschland vor

Wie auch schon mit anderen Marken ihres „VIBRANT STILLS“ Portfolios wie Bladnoch Distillery und Wolfburn Distillery hat der deutsche Importeur Alba Import nun erstmalig auch mit Kingsbarns Distllery zwei „Vibrant Stills“ Abfüllungen exklusiv für den deutschen Markt aufgelegt.

Die beiden sehr unterschiedlichen Einzelfassabfüllungen – ex bourbon Barrel und ex STR Cask wurden eigens zusammen mit Destillery Manager Peter Holroyd ausgewählt und zeigen die ganze Bandbreite an Aromen, die der üppige Lowland Single Malt Kingsbarns zu bieten hat.

Kingsbarns Distillery Manager Peter Holroyd

KINGSBARNS „VIBRANT STILLS“, Selected exclusively for Germany

Fresh Bourbon Barrel No. 1510253, 6 Jahre, 59,7 % vol.

Dieses Fass hat 233 Flaschen ergeben, abgefüllt in natürlicher Fassstärke und ohne Zusatz von Farbstoff.

Sowohl die süßen malzigen Noten als auch die üppige Fruchtigkeit von Kingsbarns zeigt sich hier eindrucksvoll in der Nase und am Gaumen – tropische Früchte wie Ananas, Mango und Aprikose untermalt von Vanillearomen, Noten von gerösteten Mandeln, frischen Waffeln und süßen Cerealien bieten ein mundfüllendes Geschmackserlebnis.

KINGSBARNS „VIBRANT STILLS“, Selected exclusively for Germany

First Fill STR Barrique No. 1620811, 5 Jahre, 61,2 % vol.

Das frische portugisische STR Barrique (ein Rotweinfass, das speziell neu aufbereitet wurde) ist der Kontrapunkt zum Bourbon Cask. STR Fässer, für die Kingsbarns Brennerei bekannt ist, haben einen besonders fruchtig-würzigen Charakter und kommen auch im Kingsbarns „Dream to Dram“ mit 10% Anteil zur Verwendung.

Dieses Fass besondere Einzelfass, das 300 Flaschen in Fassstärke ergab, ist schwer, nussig und würzig mit Nelke und Lebkuchengewürz. Am Gaumen zeigen sich Aromen von Haselnuss, Pflaume mit Ingwer und roten Trauben. Der Abgang ist üppig mit cremigen Toffeenoten.

Somit besteht mit diesen Einzelfässern für Deutschland die Möglichkeit, die beiden Fassarten, aus denen der in 2020 und 2022 als „Best Lowland Single Malt“ ausgezeichnete Kingsbarns „Dream to Dram“ komponiert wird, solo und in voller Fassstärke zu genießen. Beide Qualitäten zeigen eindrucksvoll wie gut und schnell Kingsbarns Whisky in frischen Fässern reift.

Die Abfüllungen sind im Fachhandel erhältlich und haben eine Mindest-UVP von 79,– // 82,– EUR.