Neues von Whiskymax: Ab sofort gibt es drei neue unahängig abgefüllte Whiskys aus der Reihe „Idols of Scotland„, aus den Destillerien Auchroisk, Craigellachie und Glenglassaugh, die bald im Fachhandel zu finden sein werden. Hier die detaillierten Infos dazu:

Whiskymax bringt drei neue Idols of Scotland Abfüllungen

Die IDOLS OF SCOTLAND erinnert an die vielen Frauen und Männer Schottlands, deren Leben und Wirken auf besondere Weise die Geschichte des Landes und seiner Menschen für immer verändern sollte. Krieger und Poeten Herrscher und Bauern, Künstler, Wissenschaftler und Erfinder… Sie alle sind Beispiel für das Beste, was Schottland hervorzubringen vermag- so wie die außergewöhnlichen und charaktervollen Single Malts, die wir mit 46,5% Vol. Ihnen unter IDOLS OF SCOTLAND präsentieren.

Erhältlich ab jetzt .

Idols of Scotland Auchroisk 2010, 12Y Sauternes Finish. 46,5%

12y.

1 of 222Fl.

Nase: Leicht und frisch mit blumigen Noten und tropischen Früchten

Gaumen: Würzige Vanille mit einer Honigsüße. Geröstetes Getreide

Finish: Mittellang mit anhaltenden Gewürzen. Leicht trocknen

Idols of Scotland Craigellachie 2014, 7Y Marsala Finish, 46,5%

7y.

1 of 300Fl.

Nase: Komplexes Aroma von herzhaften Noten und Sherry-Gewürzen.

Geschmack: Geschmorte Früchte und süßes Malz. Weitere Gewürze mit einem Hauch von gesalzenem Karamell.

Abgang: Lang und anhaltend. Mehr von oben

Idols of Scotland Glenglassaugh 2014, 8Y Sauternes Finish 46,5%

8y

1 of 360Fl.

Nase: Lebkuchen, Puderzucker und sanfte Fruchtnoten.

Gaumen: Mundbedeckende Karamellnoten mit Pfirsichen, Ingwer und Aprikosen.

Finish: Mehr Ingwer, Karamell und Gewürze