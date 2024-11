Bei Fassmeister, dem unabhängigen deutschen Abfüller, tut sich etwas: In einer neuen Serie namens „Warehouse Favourites“ stellt man als erste Abfüllung einen Single Malt Whisky vor, der in einem Port Cask gefinisht wurde, in dem zuvor getorfter Whisky lagerte.

Den im Vertrieb von Whiskymax erhältliche Warehouse Favourites #1, der sein Finish in Deutschland erhielt und auf 60 Flaschen limitiert ist, stellt die nachfolgende Presseinfo vor, die auch ein Link enthält, unter dem sie den Whisky direkt bestellen können, sollte sich kein Fachhändler in Ihrer Nähe befinden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Fassmeister stellt neue Abfüllungsserie vor – Warehouse Favourites #1 ist nun erhältlich

2024 war bisher ein aufregendes Jahr für die Fassmeister – so gab es beispielsweise neben den verschiedenen Releases im Frühjahr auch mit dem Flight No. 1 den Einstieg in die „Travel Serie“, die sich durch ein neu gestaltetes Etikett von den Small Batch-Abfüllungen abhebt. Außerdem wurde die Serie „Tales of Whisky“ aus der Taufe gehoben, hinter der sich jeweils eine spezielle Whiskymessen-Abfüllung verbirgt – richtig kleine Batches von nur 30 Flaschen pro Messe.

Nun zum Jahresende hin ist es für uns Zeit, sich unseren absoluten Favoriten aus unserem Warehouse zu widmen. „Warehouse Favourites“ heißt die Serie, in der bis Jahresende der ein oder andere Schatz, der in den Fässern schlummert, den Weg in die Flaschen finden und veröffentlicht werden wird.

Den Auftakt markiert „Warehouse Favourites #1“, ein auf 60 Flaschen limitierter Single Malt Whisky, der ein Finish in einem Port Cask erhalten hat, in dem vorher getorfter Whisky reifte. Die Rauchnoten verbinden sich hierbei auf elegante Weise mit den fruchtigen Anklängen des Port-Fasses.

Abgefüllt wurde der Whisky in leicht erhöhter Trinkstärke mit 47%, sodass die Aromen und Geschmacksfeinheiten am besten zur Geltung kommen. Wie immer wurde auf Farbstoff & Kältefiltration verzichtet.

Tasting-Notes:

Aroma: Torfrauch vermischt sich mit roten und schwarzen Beeren wie Brom- & Stachelbeeren, wobei weder Rauch noch die Fruchtnoten zu dominant sind. Mit etwas Zeit gesellen sich süße und cremige Anklänge und Noten von Pfirsich dazu.

Geschmack: wunderbare, ausgewogene Kombination aus cremiger Fruchtsüße mit Torfrauch, der sich, je länger man den Whisky im Mund behält, zu Lagerfeuerasche entwickelt

Nachklang: die Fruchtsüße wird trockener, der Nachklang bleibt lang mit langsam verblassenden Rauchnoten

Der Whisky ist ab sofort zu einer UVP von € 74,90 im ausgewählten Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/p/fassmeister-warehouse-favourites-1-single-malt-whisky-peated-port-cask-finish-47-vol-0-7l erhältlich.