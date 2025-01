The Cooper’s Choice – die ersten Abfüllungen bei WHISKYMAX erhältlich

Anfang Januar haben wir darüber berichtet, dass WHISKYMAX den Vertrieb der unabhängigen Abfüllungen von Cooper’s Choice übernehmen wird und die ersten Abfüllung in Bälde erhältlich sein sollen.

In Bälde ist jetzt, und damit kommen vier Bottlings unter der Marke in den deutschen Fachhandel und sind ab sofort dort erhältlich. Welche das sind und was es über sie zu sagen gibt, das können Sie unten lesen:

The Cooper’s Choice – die ersten Abfüllungen sind nun bei WHISKYMAX erhältlich

Nachdem zu Beginn des Jahres bereits angekündigt wurde, dass WHISKYMAX den Deutschlandvertrieb von „The Cooper’s Choice“ übernehmen wird, sind nun die ersten vier Abfüllungen für Deutschland eingetroffen. Erhältlich sind im Einzelnen (Details siehe unten):

Croftengea 2016 Jamaican Rum Finish

Dalmunach 2016 Marsala Cask Finish

Dailuaine 2011 Port Wood Finish

Bunnahabhain Sherried Smoke

Im Verlaufe des ersten Quartals werden noch mehr als 10 weitere Abfüllungen folgen, die voraussichtlich auf den Whiskymessen in Nürnberg und Schwetzingen vorgestellt werden.

Erhältlich sind die folgenden Abfüllungen ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/cooper-s-choice:

Croftengea 2016

Cask Type: Jamaican Rum Finish

Outrun: 318 Flaschen

ABV: 53%

Tasting-Notes:

Aroma: Erdiger Torfauch, süße helle Früchte, leichte grasige Note durchsetzt mit süßem Malz

Erdiger Torfauch, süße helle Früchte, leichte grasige Note durchsetzt mit süßem Malz Geschmack: süße Vanille verbindet sich mit eingekochten Früchten, Ananas und Papaya untermalt von unaufdringlichem, aber präsenten Torfrauch.

süße Vanille verbindet sich mit eingekochten Früchten, Ananas und Papaya untermalt von unaufdringlichem, aber präsenten Torfrauch. Nachklang: langanhaltend und intensiv mit Früchten & Torfrauch, die in Asche übergeht.

Dalmunach 2016

Cask Type: Marsala Cask Finish

Outrun: 324 Flaschen

ABV: 57,5%

Tasting-Notes:

Aroma: Süßes Obstkompott und Marzipan.

Süßes Obstkompott und Marzipan. Geschmack: Datteln und gebackene Pflaumen mit süßem Gerstenmalz und würzigem Karamell, dazu Nuss.

Datteln und gebackene Pflaumen mit süßem Gerstenmalz und würzigem Karamell, dazu Nuss. Nachklang: Nachklingendes süßes Malz und Gewürze.

Bunnahabhain Sherried Smoke

Cask Type: Oloroso Sherry Cask

Outrun: 480 Flaschen

ABV: 46%

Tasting-Notes:

Aroma: Süßer, fruchtiger Torfrauch.

Süßer, fruchtiger Torfrauch. Geschmack: Flüssiges Karamell mit krautiger Torfigkeit, köstlichen getrockneten Früchte und Tabakasche. Reichhaltig und mundfüllend mit einem einem Hauch von geräuchertem Schinken und Gewürzen.

Flüssiges Karamell mit krautiger Torfigkeit, köstlichen getrockneten Früchte und Tabakasche. Reichhaltig und mundfüllend mit einem einem Hauch von geräuchertem Schinken und Gewürzen. Nachklang: Lang anhaltend mit schwelendem Rauch und Gewürzen.

Dailuaine 2011

Cask Type: Port Wood Finish

Outrun: 300 Flaschen

ABV: 53,5%

Tasting-Notes:

Aroma: Erdbeeren und Ahornsirup mit rubinrotem Portwein.

Erdbeeren und Ahornsirup mit rubinrotem Portwein. Gaumen: Butterscotch und brauner Zucker. Gebäck, Gewürze und Johannisbeerkonfitüre.

Butterscotch und brauner Zucker. Gebäck, Gewürze und Johannisbeerkonfitüre. Nachklang: Mehr Süße und Port Wein.