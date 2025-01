The Vintage Malt Whisky Company Ltd. ist nicht nur für ihre Abfüllungsserien The Ileach, Islay Storm oder Finlaggan bekannt, sondern natürlich für die breitere Range namens Cooper’s Choice. Während die ersteren Abfüllungen bereits jetzt von WHISKYMAX importiert werden, kommt Cooper’s Choice nun neu zum Portfolio des Unternehmens aus Mainhausen dazu.

Mehr darüber mit der untenstehenden Pressemitteilung, die wir für Sie erhalten haben:

Cooper’s Choice wechselt zu WHISKYMAX Import

Erst kürzlich gab der Importeur aus Mainhausen bekannt, sich 2025 neu und mit breiterem Sortiment aufstellen zu wollen – und heute vermeldet WHISKYMAX, ab sofort den Vertrieb der Single Casks aus der Serie „Cooper’s Choice“ zu übernehmen.

Hinter „Cooper’s Choice“ steht „The Vintage Malt Whisky Company Ltd.“, und WHISKYMAX arbeitet durch den Vertrieb der Marken „Finlaggan“, „The Ileach“, „Islay Storm“ und anderen bereits seit vielen Jahren mit dem Vintage Malt-Team rund um Andrew Crook zusammen.

Der neueste Portfoliozuwachs markiert für das Vertriebsteam um Marcel Uhrig einen Meilenstein in der unternehmerischen Ausrichtung von Whiskymax im noch jungen Jahr 2025. Im Herbst 2024 eigens dafür nach Schottland gereist, war es Uhrig seit langer Zeit ein persönliches Anliegen, neben den bekannten Abfüllungen von Vintage Malts Ltd. auch deren begehrte Single Cask Serie in das Import-Portfolio von Whiskymax exklusiv aufzunehmen:

„Wie sehr viele andere Whiskyliebhaber habe auch ich vor vielen Jahren schon die Abfüllungen von Cooper’s Choice zu schätzen gelernt. Daher war ich auch in den letzten Monaten und Jahren enttäuscht darüber, dass die Marke gewissermaßen zunehmend beiläufig auf dem deutschen Markt präsentiert wurde – gerade, wenn man quasi damit ‚aufgewachsen‘ ist. Aus diesem Grund haben mein Team und ich entschieden, gleich 19 verschiedene Abfüllungen nach Deutschland zu bringen. Ich denke also, wir haben bei unserer letzten Ankündigung, dass noch die ein oder andere Überraschung folgen wird, nicht zu viel versprochen,“

so Marcel Uhrig.

Sobald die Abfüllungen in Deutschland eingetroffen sind, wird das Team um Whiskymax diese im Einzelnen vorstellen und sowohl Fachhandel und Gastronomie als auch interessierte Whiskyliebhaber über die gängigen Portale und via Social Media darüber informieren.

Sofern Sie Fachhändler und/oder Gastronom sind und Cooper’s Choice Abfüllungen beziehen möchten, wenden Sie sich gern an das Vertriebsteam von Whiskymax – am besten per Mail an info@whiskymax.com.