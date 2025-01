Auch 2025 bringt der Online-Händler und unabhängige Abfüller whic.de jeden Mittwoch eine neue Ausgabe seiner Abfüllungsserien. Diesmal ist die Serie Lost Worlds an der Reihe, und in ihr die sechste Abfüllung daraus, ein 13 Jahre alter Royal Brackla, der aus dem First Fill Bourbon Einzelfass fassstark abgefüllt wurde.

Hier alle Infos dazu:

SELTENER VANILLE-SCHATZ ABSEITS DER ÜBLICHEN PFADE

whic veröffentlicht Royal Brackla als Nummer 6 der Lost Worlds

Bremen, 08.01.2025

Unter dem Titel Bygone bringen die Whisky-Experten von whic heute die sechste Abfüllung der der Lost Worlds Serie heraus. Der Royal Brackla reifte vollständig im Bourbnonfass – was außergewöhnlich ist, denn üblicherweise lagert die Highland Brennerei ihre Whiskys in Sherryfässern. Jetzt erhalten Genießer die seltene Gelegenheit, einen von süßer Cremigkeit und hellen Apfel-, Birnen- und Pfirsichnoten geprägten Royal Brackla zu probieren. Denn 13 Jahre im erstbefüllten Bourbon Barrel #305794 haben leckere Spuren hinterlassen.

Damit unterstützt die Fasswahl den Grundcharakter von Royal Brackla Whisky, der gemeinhin als fruchtig und leicht gilt. Neben spannenden Noten wie fruchtigen Gummibärchen und blumigem Honig findet sich aber auch eine würzige Aromendimension, die ebenfalls typisch ist für den Highland Malt. Süße und Frucht ohne Langeweile – das bringt diese Kreation zum fairen Preis ins Glas.

Nur 241 Flaschen ergab das Einzelfass. Ab sofort und nur bei whic.de erhältlich: https://whic.de/lost-worlds

„Auch der Lost Worlds Nummer 6 überzeugt mit cremig-fruchtiger Süße. Das gewisse Etwas bringen die Würznoten und ein Hauch von Lakritz. Ein gefundenes Fressen für neugierige Gaumen. Natürlich ist er nicht kühlgefiltert, damit Sie das volle Aroma genießen können.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Lost Worlds

Für die Lost Worlds Serie von whic werden leckere, nicht rauchige Whiskys aus Bourbonfässern von Signatory bei einer angenehmen Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt. Dank der klassischen Reifung lassen sich die unterschiedlichen Hausstile wenig bekannter oder unterschätzter Brennereien zu erschwinglichen Preisen erforschen. Natürlich sind die Lost Worlds Whiskys weder kühlgefiltert noch gefärbt. So kann jeder Tropfen sein volles Aromenpotenzial ausschöpfen. Vollendet werden die Flaschen mit eindrucksvollen Motiven vergessener, dystopischer Welten.