Neu bei Kirsch Import: Cask Masters von Brave New Spirits, Nc’nean Single White Port Cask und Teerenpeli Akte

Selbstverständlich können wir auch am heutigen Dienstag Ihnen wieder die Neuheiten von Kirsch Import vorstellen. Bereits berichtet hatten wir über die Cask Masters Range von Brave New Spirits aus Glasgow, ihre Abfüllungen erreichen nun den Handel in Deutschland, inklusive der deutschlandexklusiven Abfüllung aus Royal Brackla. Ebenfalls deutschlandexklusiv ist Nc’nean Aon – White Port Cask 20-200, der Organic Single Malt Scotch Whisky ist ‚Bottled exclusively for Kirsch Import‘. Aus dem Lahti kommt mit Teerenpeli Akte der dritte Part der Amarone Cask Whisky Trilogy der finnischen Brennerei.

Und ebenfalls neu und möglicherweise genau richtig für einen Osterkorb: Die Standards von Nc’nean sowie einige der Teerenpeli-Bestseller im Mini-Format.

Hier alle Details von Kirsch Import:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Brave New Spirits meistert neue Serie:

Cask Masters feiern Premiere mit exklusivem Single Cask

Präzision und Liebe zum Detail sind die Leitwerte einer neuen Single-Cask-Serie aus dem Hause Brave New Spirits. Mit seinen Cask Masters präsentiert der unabhängige Abfüller, Blender und Brennereibauer aus Glasgow ausgesuchte Einzelfässer aus Schottland. Den sorgfältigen Auswahlprozess bringen dabei Etiketten im Stil der detailgenauen japanischen Scherenschnitttechnik Kirigami zum Ausdruck. Sie zeigen Traditionen und Landschaften, die schottischen Whisky geprägt haben.



Die Cask Masters teilen sich in drei Gruppen:

Golden Proof versammelt ausgewogene, zugängliche Single Casks , die ausgezeichnete Qualität mit wettbewerbsfähigen Preisen kombinieren.

versammelt , die ausgezeichnete Qualität mit kombinieren. Unter dem Namen Distiller’s Cut finden Genießer Musterbeispiele für den Charakter einer Destillerie.

finden Genießer Limitierte und gefragte Abfüllungen aus einigen der außergewöhnlichsten Fässer im Sortiment von Brave New Spirits gibt es im Segment Rare & Exclusive.

Acht Abfüllungen aus den Highlands und der Speyside treten zur Premiere der Cask Masters auf. Von Craigellachie über Loch Lomond und Glenlossie haben diese eine Vielzahl von Fasseinflüssen im Angebot – von den klassischen Sherry und Bourbon Casks bis hin zu Muskateller-, White-Port-, Bordeaux- und Tokajer-Weinfässern.

Hierzulande können sich Feinschmecker auf die Novitäten mit einem exklusiven Einzelfass einstimmen. Der Royal Brackla 2012/2024 verbrachte zwölf Jahre in einem Barriquefass aus der Wiege des Portweins, dem Douro-Tal. Unverdünnt, nicht gefärbt und ohne Kühlfiltrierung kommt der Highlander auf 266 Flaschen.

Royal Brackla 2012/2024

Cask Masters Highland Single Malt Scotch Whisky

German Exclusive

12 Jahre

Dest.: 02/07/2012

Abgef.: 03/12/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Douro Valley Barrique

Fassnr.: 506/2012

266 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Nc’nean neu erleben:

Single White Port Cask für den deutschen Markt & Minis

Nc’nean revolutioniert von der wildromantischen Küste der Halbinsel Morvern aus die nachhaltige Whiskyproduktion. Die frauengeführte Highland-Brennerei nutzt ausschließlich schottische Bio-Gerste, füllt in recycelte Glasflaschen ab, setzt zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien – und hat sich mühevoll den vorbildhaften Netto-Null-Status erarbeitet.



Vor rund einem Monat veröffentlichten die Pionier*innen die erste und limitierte Nc’nean-Abfüllung aus einem White Port Cask als Einzelfass für den Gewinner der hauseigenen Cocktail Competition. Mit dem Single Cask Nc’nean Aon – White Port Cask 20-200 haben wir die gefragte Kombination jetzt exklusiv für den deutschen Markt gesichert.

Der Single Malt reifte ab Mai 2020 zunächst in einem First Fill Bourbon Cask, ab März 2024 gönnte man ihm ein Finale in einem mit weißem Portwein vorbelegten Fass. Das Ergebnis ist köstlich cremig und lässt Noten von Aprikoseneis mit kandierter Grapefruit und gerösteten Cashewnüssen verschmelzen. Nc’nean so erleben können maximal 250 Fans in Deutschland.

Nc’nean Aon – White Port Cask 20-200

Organic Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

Dest.: 05/2020

Abgef.: 01/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Cask, White Port Cask (Finish)

Fassnr.: 20-200

250 Flaschen

61,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ebenfalls neu: Den Brennereistandard Nc’nean Organic Single Malt (auch in Cask Strength) gibt es ab sofort auch in Miniaturflaschen aus 100-prozentig recyceltem Glas. Wie gemacht fürs Osternest!

Nc’nean Organic Mini

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: STR Red Wine Casks, Bourbon Casks, Oloroso Sherry Casks

46% vol.

0,05 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Nc’nean Organic – Cask Strength Mini

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: STR Red Wine Casks, Bourbon Casks, Oloroso Sherry Casks

59% vol. Cask Strength

0,05 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Der letzte Akt(e):

Teerenpeli vollendet Amarone Cask Trilogy

Das finnische Lahti ist nicht nur Austragungsort von Skiweltmeisterschaften, sondern auch Heimat der ersten und größten Whiskydestillerie Finnlands: Teerenpeli. Seit über 20 Jahren produziert das Familienunternehmen weiche, unverfälscht finnische Single Malts.



Deren Zutaten? Regionales, teils getorftes Gerstenmalz, das überaus reine Salpausselkä-Grundwasser sowie zwei traditionelle Pot Stills von Forsyths – betrieben mit erneuerbarer Energie. Die Whiskys reifen in umfunktionierten Schiffscontainern. Den extremen Elementen ausgesetzt, entwickeln sie so eine markante Komplexität.

Das neueste Beispiel: der Teerenpeli Akte. Der Single Malt beschließt die Amarone Cask Trilogy und ist mit seinen elf Jahren zugleich die älteste Abfüllung der Reihe. Nach einer Dekade in Bourbonfässern gönnte man ihm ein 13-monatiges Finish in Fässern, die mit dem italienischen Spitzenwein Amarone vorbelegt waren. Das schmeckt man: Bei kraftvollen 54,9% vol. vereint der dem Wassergott Akte gewidmete Whisky Noten von Brombeeren und Fudge mit Tanninen, Leder und Pfeffer.

Teerenpeli Akte

Single Malt Finnish Whisky

Amarone Cask Whisky Trilogy, Part 3

11 Jahre

Herkunft: Finnland

Fasstyp: Bourbon Casks, Amarone Wine Casks (Finish)

54,9% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Wer sich einen Einblick in das Spektrum der Brennerei verschaffen will, greift zu den neuen Minis einiger Teerenpeli-Bestseller. Vertreten sind der kraftvolle Teerenpeli Palo aus Torfmalz und Sherryfässern, der Teerenpeli Savu mit zarten Rauch-, süßen Frucht- und Butterscotch-Noten sowie der zu 100 Prozent in Sherry Casks gereifte, üppige Teerenpeli Kaski.

Teerenpeli Palo – Peated – Mini

Single Malt Finnish Whisky

Herkunft: Finnland

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Casks

46% vol.

0,05 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Teerenpeli Savu – Peated – Mini

Single Malt Finnish Whisky

Herkunft: Finnland

Fasstyp: Bourbon Casks, Pedro Ximénez Sherry Casks

43% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Teerenpeli Kaski Mini

Single Malt Finnish Whisky

Herkunft: Finnland

Fasstyp: Sherry Casks

43% vol.

0,05 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert