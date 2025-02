Titanic Distillers sichert sich Investition von 5 Millionen Pfund

Titanic Distillers – Belfasts erste aktive Brennerei seit der Prohibition produziert seit August 2023 Whiskey – hat von der investment management company Whiterock eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 5 Millionen Pfund (etwa 6 Millionen €) erhalten. Die Investition wurde bereits verwendet, um zwei hochrangige Führungskräfte aus der Getränkeindustrie einzustellen. Diese sollen die nächste Wachstumsphase der Marke vorantreiben. Neu bei Titanic Distillers sind Colin Green, ehemaliger commercial director bei Diageo Ireland, sowie JC Rice, ehemaliger Vertriebsleiter von Tennent’s NI. Green wird nun die internationale Vertriebsstrategie der Marke umzusetzen, Rice wird den Vertrieb in Großbritannien und Irland leiten. Beide werden das Wachstum des bestehenden Vertriebsteams der Titanic Distillers im Jahr 2025 überwachen.

Die neuen Mittel möchte das Unternehmen außerdem für eine Erweiterung der bestehenden Präsenz in Großbritannien und Europa nutzen. Zudem möchte Titanic Distillers in die USA und nach Asien zu expandieren. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen sein US-Team offiziell aufbauen, einschließlich der Ernennung eines Chief Revenue Officer. Der Schwerpunkt in den USA soll zunächst auf New York, New Jersey und Pennsylvania liegen – also Staaten mit starkem irischen Erbe – bevor der Rest des Landes ins Visier genommen wird. Geplant ist außerdem, Sichtbarkeit und Umsatz im Reiseeinzelhandelssegment zu steigern. In Europa soll auf dem bestehenden Erfolg in Märkten wie Frankreich und Deutschland aufgebaut werden, ihre Nachbarländer wie Belgien und Polen werden die kommende Zielmärkte sein.