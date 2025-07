Neu: Titanic Distillers „5 Year Old Pot Still Whiskey”

Die Titanic Distillery in Belfast hat mit dem neuen Titanic Distillers 5 Year Old Pot Still Whiskey ihr Angebot nochmals erweitert – und Alba Import bringt als Importeur ihren neuen Whiskey auch nach Deutschland (mit einem UVP von 39 Euro ist er auch anhenehm bepreist).

Da man in der Brennerei erst 2023 mit der Destillation begonnen hat, handelt es sich bei ihm wie bei dem vorangegangenen Premium Irish Whiskey um eine gesourcte Abfüllung – was der Qualität aber natürlich keinen Abbbruch tut.

Lesen Sie hier mehr über den neuen Titanic Distillers 5 Year Old Pot Still Whiskey:

Die Titanic Distillers aus Belfast erweitern ihre Produktpalette

Nachdem die Titanic Distillers at Thompson Dock im April letzten Jahres mit ihrem Premium Irish Whiskey den deutschen und österreichischen Markt betraten, erhielten sie viel Aufmerksamkeit sowie hervorragende Kritiken zu ihrem ersten Produkt.

Neben der Qualität des Titanic Premium Irish Whiskeys hat sicherlich auch die spannende Story des Gründers der Brennerei, Peter Lavery (zur Erinnerung – der Belfaster Busfahrer, der den bisher größten Lotteriegewinn in der irischen Geschichte abräumte) ihren Teil dazu beigetragen, dass die Marke sehr gut angenommen wurde. Eine Geschichte, wie sie nur das Leben schreiben kann und die gerade in Tastings immer viel Sympathie mit der Marke erzeugte.

Man hat sich in Belfast sehr viel Zeit genommen, die Marke sowie die Brennerei in der Welt bekannt zu machen, bevor man das Portfolio ausbaut. So hat das Team um Peter Lavery gut 1 ½ Jahre gewartet, bis es den nun verfügbaren Titanic Distillers Pot Still Irish Whiskey vom Stapel ließ.

Titanic Distillers „5 Year Old Pot Still Whiskey”

Ein Irish Pot Still Whiskey aus gemälzter und ungemälzter Gerste, abgefüllt in 46% Alkoholstärke, in natürlicher Farbgebung und unter Verzicht auf Kühlfiltrierung.

Die Reifung erfolgte in ex Bourbon Casks und so präsentiert sich ein üppig süßer, fruchtiger und gefälliger Tropfen, der bestens in die Sommerzeit passt.

Die offiziellen Tasting Notes:

Nose: You’ll immediately notice an infusion of rich oak, toasted vanilla, and sweet honey undertones, accompanied by a delicate whisper of candied ginger.

Palate: It presents a creamy mouth-feel with a nutty core, concluding a lasting spice.

Finish: As the gentle warmth ebbs away, the ginger gracefully resurfaces, revealing its presence once again and shows it’s strength of character.

Dietmar Schulz, Geschäftsführer von Alba Import, dem deutschen Vertriebspartner der Titanic Distillers: