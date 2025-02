Neu bei Kirsch Import: SV Small Batch, Benromach Contrasts: High Enzyme, G&M Ledaig Single Cask für Kirsch, Kavalan SC

Immer wieder Dienstags stellt Kirsch Import die neuesten Whiskys in seinem Portfolio vor – und auch in dieser Woche sind hier einige Leckerbissen und exklusive Angebote dabei:

Von Signatory Vintage gibt es in der Smnall Batch Serie einen Speysider namens „M“ (der Buchstabe ist nicht umsonst gewählt) und einen Royal Brackla, von Benromach bringt man den neuen Contrasts aus einer enzymreichen Gerste, ein Ledaig, der torfige Tobermory, abgefüllt von Gordon & MacPhail, kommt exklusiv über Kirsch Import nach Deutschland, und zwei Einzelfassabfüllungen aus Kavalan, die speziell für den europäischen Markt in kleiner Auflage abgefüllt wurden.

Mehr Infos rund um die Whiskys (zum Teil auch mit Tasting Notes) können Sie wie immer untenstehend finden:

Kleine Auflagen – große Beliebtheit: „Mmmystery malt“ & Royal Brackla im Signatory Vintage Small Batch

Zwei neue Editionen unserer Small Batch Reihe führen ins Kerngebiet der schottischen Whiskyproduktion sowie die wildromantischen nördlichen Highlands.



Von Kirsch Import exklusiv für den deutschen Markt entworfen, basiert die Serie auf Fässern, die wir gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Signatory Vintage auswählen. Die unverfälschten Erlebnisse sorgen bei erhöhter Trinkstärke von 48,2% vol. für vollmundigen Genuss – üppige dunkle Noten aus Oloroso und Pedro Ximénez Sherry Casks inklusive.



Mit dem 14 Jahre alten „mmmystery malt“ Secret Speyside (M) 2010 werfen wir eine unabhängige Perspektive auf eine tonangebende Kult-Brennerei der Region. Nach einer Dekade inklusive Finish vereint der Royal Brackla 2014 seine charakteristisch leichten Noten von Früchten und Pfeffer mit der Süße von Pedro Ximénez Hogsheads.

Secret Speyside (M) 2010 – 14 y.o.

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #16



14 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Royal Brackla 2014 – 10 y.o.

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #17



10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogsheads (Finish)

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Kontrastprogramm bei Benromach: Single Malt aus Gerstenmalz mit hohem Enzymgehalt

Old School und innovativ: Benromach vereint beide Eigenschaften unter einem Dach. Die kleine Brennerei belebt einen fast verlorenen Stil von getorften Speyside-Whiskys wieder und experimentiert zugleich in ihrer Contrasts-Reihe mit Single Malts abseits des für die Brennerei Üblichen.



Mit dem Benromach Contrasts: High Enzyme 2012/2024 erhalten Enthusiasten die seltene Chance, einen Single Malt zu probieren, der aus enzymreicher Gerste hergestellt wurde. Denn: Die ungetorfte Gerste mit hohem Enzymgehalt wird üblicherweise für die Herstellung von Grain Whisky verwendet.



Die höhere enzymatische Aktivität beeinflusst den Gärungsprozess und lässt ein markantes Geschmacksprofil entstehen. Dabei treffen frische Aromen von Zitronenbonbons, grünem Apfel und Pfefferminze auf die Süße von Honigwaben und Ananas sowie geröstete Eiche und würzigen Pfeffer.

Benromach Contrasts: High Enzyme 2012/2024

Speyside Single Malt Scotch Whisky



12 Jahre

Dest.: 2012

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Zarte, frische Aromen von Zitronenbonbons mit Brausekern (Lemon Sherbet), Gerstenmalz und grünem Apfel, gefolgt von Jasminnoten.



Gaumen: Süß und cremig, mit Grapefruit, Zitrone und Limette. Ananas geht zu Noten von Honigwaben und würzigem Pfeffer über.



Nachklang: Lang und frisch, mit gerösteter Eiche und Pfefferminze.

Süßer Rauch & warme Würze: Gordon & MacPhail Single Cask für Kirsch-Kunden

Einst kleiner Feinkostladen, zählt Gordon & MacPhail heute zu den internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys. Bis zu 80 Jahre lang bleiben die ausgewählten Destillate renommierter schottischer Brennereien in den Fässern, bevor das Familienunternehmen die Liebhaber-Abfüllungen in verschiedenen Kollektionen veröffentlicht. Eine von ihnen: Connoisseurs Choice.



Aus der 1968 von Whiskyvisionär George Urquhart ins Leben gerufenen Reihe bringen wir jetzt einen fassstarken Islay-Konkurrenten zu Kirsch-Kunden. Von Tobermory auf der Isle of Mull destilliert, reifte der Ledaig 2006/2024 für 17 lange Jahre in einem First Fill Sherry Hogshead. Bei kräftigen 56,5% vol. Cask Strength vermählt der exklusive Insulaner Noten von Geräuchertem mit Erdnusskrokant, Schwarzen Johannisbeeren und Ingwerwürze. Nur 297 Flaschen sind verfügbar

Ledaig 2006/2024

Gordon & MacPhail Island Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Germany by Kirsch Import



17 Jahre

Dest.: 2006

Abgef.: 18/11/2024

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr.: 16603707

297 Flaschen

56,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Aromen von Geräuchertem vereinen sich mit Apfel, Ingwerwürze und Orange.



Gaumen: Auf süße Rauchnoten folgen Erdnusskrokant, Schokolade und Schwarze Johannisbeere.



Nachklang: Voll, mit kräftigen Gewürzen und Lagerfeuerglut.

Exklusiv für Europa: Single Wine & Bourbon Casks von Kavalan

Von innenpolitischen Restriktionen zu internationalem Renommee: Kavalan betrat erst spät, nach Taiwans Beitritt zur Welthandelsorganisation 2002, das Whiskyparkett. Zuvor unterlag die Herstellung von Branntwein einem staatlichen Monopol. Kavalan-Gründer Tian-Tsai Lee verlor keine Zeit und so floss mithilfe des „Whisky-Einsteins“ Dr. Jim Swan schon am 11. März 2006 der erste New Make aus den Stills der ersten privaten Whiskybrennerei des Landes.



Kometenhaft stiegen die Kavalan Single Malts seitdem an die Welt-Spitze der Kategorie auf. Ihr ausgesprochen fruchtiger Grundcharakter wird in hochwertigen Fässern aus Europa und den USA verfeinert, die im subtropischen Klima Taiwans lagern. Zwei Einzelfässer kommen jetzt exklusiv auf den europäischen Markt – und damit auch zu Kirsch-Kunden.



Der Kavalan Vinho Barrique verbrachte sieben intensive Reifejahre im Weinfass #W170210004C. Das Ergebnis ist mit einer komplexen und cremigen Fülle fruchtiger Noten ausgestattet. Himbeere und Mango gehen dabei zu Kirsche über, begleitet von krautig-floralen Tönen, geröstetem Kaffee und Pfeffer.



Weich und vollmundig, vereint der Kavalan Bourbon Cask dagegen Gebäcknoten mit prickelnden Anklängen von Orange, Ingwer und Pfeffer, während Salzkaramell und Tabak für Tiefe sorgen. Dafür reifte das Single Cask #B151023049A neun Jahre im fünfstöckigen Warehouse Kavalans.

Kavalan Vinho Barrique #W170210004C

Single Malt Whisky

European Exclusive



7 Jahre

Dest.: 2017

Abgef.: 18/09/2024

Herkunft: Taiwan

Fasstyp: Vinho Barrique

Fassnr.: W170210004C

153 Flaschen (insgesamt)

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Kavalan Bourbon Cask #B151023049A

Single Malt Whisky

European Exclusive



9 Jahre

Dest.: 2015

Abgef.: 18/09/2024

Herkunft: Taiwan

Fasstyp: Bourbon Cask

Fassnr.: B151023049A

141 Flaschen (insgesamt)

51,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert