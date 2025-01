Jetzt auch in Deutschland: Säntis Malt präsentiert Snow White No. 12 –Vino de Naranja Finish

Für die Schweiz haben wir Ihn bereits im November angekündigt, nun hat er seinen Weg über den Importeur Rising Brands auch nach Deutschland gefunden: Der neue Säntis Malt Snow White No. 12 mit einem Vino de Naranja Finish ist nun im gut sortierten Fachhandel und auf ausgewählten Online-Plattformen zu finden.

Hier die Presseaussendung, die wir dazu von Rising Brands erhalten haben:

Säntis Malt präsentiert Snow White No. 12 – Vino de Naranja Finish

Ein Hauch von Spanien in der Schweizer Destillationskunst

Appenzell, 11.2024 – Mit der neuesten Kreation der Appenzeller Destillerie am Fuße des Alpsteins setzt Säntis Malt erneut Maßstäbe in der Welt des Whiskys. Snow White No. 12 ist Teil der renommierten Snow White Serie, die jährlich mit außergewöhnlichen Fasslagerungen und einzigartigem Design überrascht. Frühere Editionen wie Snow White No. 11 in Williamsbrandfässern oder Snow White No. 10 mit einem Finish in Pflaumenbrand-Fässern zeugen von der Innovationskraft dieser Serie. Die zwölfte Abfüllung begibt sich nach Spanien und verspricht ein sensorisches Erlebnis der Extraklasse.

Diese limitierte Edition begeistert Whisky-Liebhaber weltweit durch eine außergewöhnliche Fassreifung, die die handwerkliche Exzellenz von Säntis Malt unterstreicht. Durch die Nachreifung in Fässern des spanischen Vino de Naranja – einem aromatischen Orangenwein – entsteht eine harmonische Verbindung von malziger Tiefe und frischer Zitrusnote.

Rising Brands ist der exklusive Generalimporteur für Deutschland und präsentiert diese limitierte Abfüllung nun auch auf dem deutschen Markt.

Tradition trifft auf Innovation

„Mit dem Snow White No. 12 wollten wir die fruchtige Eleganz des spanischen Orangenweins mit der malzigen Tiefe unserer traditionellen Lagerung vereinen“, erläutert Aurèle Meyer, Geschäftsführer der Brauerei Locher AG. „Das Ergebnis ist ein Whisky, der nicht nur die Sinne anspricht, sondern auch die Neugier weckt und neue Aromenwelten erschließt.“

Der Whisky reifte zunächst fünf Jahre in den historischen, über 100 Jahre alten Bierfässern von Säntis Malt, bevor er für ein weiteres Jahr in Vino de Naranja-Fässer umgefüllt wurde. Dieser seltene Orangenwein aus Andalusien wird durch das Mazerieren von Orangenschalen in gegorenem Wein gewonnen. Der Vino de Naranja besticht durch seine komplexe Balance aus süßen, bitteren und würzigen Noten und verleiht dem Whisky seine charakteristische Zitrusfrische und Tiefe. Das Zusammenspiel dieser Aromen sorgt für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis.

Aromenvielfalt – Ein Fest für die Sinne

Snow White No. 12 präsentiert sich in einem leuchtenden Bernsteinton – ein Spiegelbild seiner langen Reifung. In der Nase entfalten sich warme Toffeenoten, begleitet von geröstetem Malz und süßem Buttergebäck. Frische Zitrusakzente, insbesondere kandierte Orangenschale, runden das Bouquet ab. Am Gaumen überzeugt der Whisky mit einer harmonischen Melange aus Vanille, Trockenfrüchten und Karamell, ergänzt durch subtile Zitrusnoten. Der langanhaltende Abgang ist fruchtig, weich und vollmundig – ein Genuss, der lange nachklingt.

Snow White No. 12 ist ab sofort im gut sortierten Fachhandel sowie auf ausgewählten Online-Plattformen erhältlich. Wiederverkäufer können die Abfüllung über das Bremer Spirituosen Contor beziehen.

Über Säntis Malt

Die Brauerei Locher AG ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das in der fünften Generation geführt wird. Seit über 130 Jahren entstehen in Appenzell Bier und Spirituosen nach überlieferten Rezepten. Umgeben von der hügeligen Landschaft Appenzells reifen die Produkte bis zur Perfektion.

Die Wurzeln der Familie Locher reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. 1886 übernahm die Familie die Brauerei in Appenzell, die bis heute als Destillerie und Brauerei dient. Nachdem 1999 das Verbot der Herstellung von Spirituosen aus Getreide aufgehoben wurde, begann Braumeister Karl Locher mit der Produktion von Säntis Malt Whisky. Der Whisky reift in historischen Bierfässern und wird mit reinem Quellwasser aus dem Alpstein-Gebirge hergestellt. 2002 kamen die ersten Produkte auf den Markt – und Säntis Malt wurde zur Ikone der Schweizer Whisky-Produktion.

Seit 2003 wird Gerste aus den höchsten Anbaugebieten der Schweiz verwendet, die den extremen Witterungsbedingungen trotzt und für besondere Robustheit sorgt.

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein führender Generalimporteur für internationale Premium-Spirituosen im deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg profitiert Rising Brands von einem Netzwerk aus über 800 Fachhandelspartnern und sorgt so für eine breite Marktabdeckung. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Fachhändlern und Getränkegroßhändlern zusammen, um exklusive Marken im Handel zu etablieren. Die logistische Abwicklung erfolgt durch das Bremer Spirituosen Contor – ein verlässlicher Partner.

