PRINEUS lädt zum Chichibu Distillery Online Tasting

Am 31. Januar um 21 Uhr wird auf Youtube ein Online-Tasting mit sechs Abfüllungen der japanischen Chichibu Destillerie stattfinden, zu dem Interessierte sich eine Tasting Box mit Samples bestellen können. Der Importeur Prineus unterstützt dabei The Whisky Waiter – Manuel Tuschmann, der die Veranstaltung moderieren wird.

Nachfolgend alle weiteren Infos dazu und ein Link zur Anmeldung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Chichibu Distillery Online Tasting

Wir freuen uns Sie über ein exklusives Chichibu Distillery Online-Tasting zu informieren.

Durchgeführt wird das Online-Tasting von The Whisky Waiter – Manuel Tuschmann, den wir als Importeur der Chichibu Distillery unterstützen.

Fasslager von Chichibu

Das außergewöhnliche Chichibu Online Tasting besteht aus sechs hochwertigen Abfüllungen (3 Single Casks & 3 Limitierte Abfüllungen), die in einer edlen Holzbox verschickt werden.

Die Box enthält 6 Sample á 2 cl und der Preis inklusive Versand beträgt 70 €.

Das Online-Tasting findet am Freitag 31.01.2025 um 21 Uhr auf dem Youtube Kanal von The Whisky Waiter statt und kann dort auch im Nachhinein angeschaut werden, wenn man nicht live an dem Online-Tasting teilnehmen kann.



Anmeldungen für das Online Tasting bitte per Email bis zum 14.01.2025 an thewhiskywaiter@gmail.com.



Lassen Sie sich diese seltene Gelegenheit nicht entgehen, die Welt von Chichibu zu entdecken!