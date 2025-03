Zwischen 6. und 11 Mai dieses Jahres geht der deutsche Importeur Prineus mit J.G. Thomson & Co, der Single Cask Nation sowie der The Scotch Malt Whisky Society auf Tour durch deutsche Städte und präsentiert dabei die Bottlings der drei beteiligten Unternehmen, die allesamt zur Artisanal Spirits Company gehören.

Wo und wann die Roadshow Halt macht, können Sie hier erfahren. Karten für die Events gibt es über die Seite der SMWS.

Prineus bringt „The Whisky Lover’s Roadshow“

Wir freuen uns, Sie auf eine Event Reihe im Mai dieses Jahres aufmerksam zu machen, die wir in Kooperation mit den von uns importierten Marken J.G. Thomson & Co und Single Cask Nation sowie der The Scotch Malt Whisky Society entwickelt haben.

Alle drei Abfüller gehören der Artisanal Spirits Company und so wurde es Zeit, sie zusammen auf einer Roadshow vorzustellen. Es entstand die

Erleben Sie J.G. Thomson & Co, The Scotch Malt Whisky Society und Single Cask Nation auf einer unvergesslichen Deutschland-Roadshow.

Wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch 350 Jahre Whiskyhistorie, beginnend im Jahr 1704 mit der bemerkenswerten Geschichte von J.G. Thomson, die ihren Anfang in einem historischen Gebäude namens The Vaults nimmt. Also in genau dem Gebäude, das seit den 1980ern das Zuhause der Scotch Malt Whisky Society ist.

Stichwort SMWS: Auf unserer Roadshow präsentieren unsere Ambassadore eine Auswahl aus unserem aktuellen Programm, inklusive der Möglichkeit, Flaschen zu erwerben. Try & Buy – diese Gelegenheit sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Das dritte Mitglied unseres Whisky-Bundes ist Single Cask Nation, der erste unabhängige Abfüller von schottischem Whisky in den USA. Ein echter Pionier also, der mit viel Qualität und Leidenschaft zu überzeugen weiß.

Freuen Sie sich auf außergewöhnliche Drams, spannende Geschichten und eine fantastische Zeit auf unserer Tour durch sechsStädte in Deutschland. Im Ticketpreis vom 39 € sind jeweils 2 Drams pro Marke inbegriffen. Weitere Drams und Flaschen können vor Ort erworben werden.

Neben den Ambassadoren der SMWS führen Jess Lomas von Single Cask Nation und Tim Foster von J.G. Thomson & Co durch den Abend.

Limburg 06.05.2025 19:30 – 22:00 Villa Konthor Frankfurt 07.05.2025 20:00 – 22:30 Whisky Spirits Aschaffenburg 08.05.2025 19:00 – 21:30 Dead End Bar Oberhausen 09.05.2025 19:00 – 21:30 Whiskyhort Kiel 11.05.2025 14:00 – 16:30 Whiskyle

Die Karten für „The Whisky Lover’s Roadshow“ sind ab sofort über die Homepage der The Scotch Malt Whisky Society buchbar.

Zusätzlich zu den Terminen sind Single Cask Nation und J.G. Thomson mit Jess Lomas und Tim Foster auf der Hausmesse des He-La Weinhandels Le Chateau in Halstenbek vertreten.

Die Karten hierfür sind direkt über den He-La Weinhandel Le Chateau zu buchen und kosten 65 € pro Person.

Halstenbek 10.05.2025 14:00 – 18:00 He-La Weinhandel