Mark Hunter tritt als Chairman der Artisanal Spirits Company (SMWS) zurück

Wie The Spirits Business heute berichtet, wird Mark Hunter, der Chairman der Artisanal Spirits Company (die Muttergesellschaft der Scotch Malt Whisky Society (SMWS)) am 19. Mai aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten, wenn beim Jahresmeeting dieser Posten bestätigt oder neu besetzt wird. Hunter ist 2021 zum Unternehmen gekommen, davor war er bei Coors.

Ab diesem Tag wird Paul Skipworth, der jetzt sein Stellvertreter ist, die Position interimsmäßig übernehmen, bis ein permanenter Nachfolger gefunden wurde.

Auch der Director der Artisanal Spirits Company, Gavin Hewitt, der seit über 11 Jahren im Unternehmen war, wird beim Jahresmeeting nicht mehr antreten. Über die Gründe für diesen Rückzug ist nichts verlautbart worden, und auch wer seine Position übernehmen wird, ist noch unbekannt.

Der Umsatz der Artisanal Spirits Company ist im Vorjahr von 23,6 Millionen Pfund auf 19,3 Millionen Pfund gesunken.