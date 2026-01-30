Von Prineus, dem Importeur der Indri-Whiskys aus der nordindischen Piccadily Distillery, wurden wir über eine neue Einzelfassabfüllung informiert, die ihre Premiere auf der The Village in Nürnberg am kommmenden Wochenende hat. Übrigens werden Madhu Kanna und Sharon Grewal von der Destillerie in Nürnberg anwesend sein und dort sicher viel Neues über Indri erzählen können.

Hier die Infos zum neuen Bottling:

Neues Indri Einzelfass – Premiere auf der Whiskymesse »The Village«

Die neue Indri-Abfüllung wird erstmals auf der Whiskymesse „The Village“ in Nürnberg präsentiert (07.–08.02.2026, Pre-Opening am 06.02.2026).

Es handelt sich um die erste 7 Jahre alte Abfüllung aus einem Peated Pineau-des-Charentes-Fass, die eine außergewöhnliche Kombination aus fruchtigen Aromen, Torf und würziger Rauchigkeit bietet.

Madhu Kanna und Sharon Grewal von der Piccadily Distillery werden diese sowie weitere Abfüllungen der Destillerie persönlich am Prineus-Stand (C10) ausschenken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und den persönlichen Austausch.

Nach der Messe wird die Abfüllung über den ausgewählten Fachhandel erhältlich sein.

Artikel Vol.% Inhalt empf.-VK Indri Single Cask Peated Pineau des Charentes 7yo 58,5% 0,7 99,90 €

Verkostungsnotiz:

Nase:

Leichte Rauch- und Torfnoten eröffnen das Bouquet und gehen harmonisch in würzig-fruchtige Aromen über.

Geschmack:

Vollmundige Komposition aus Torf und Rauch, getragen von gelben Früchten und begleitet von einer feinen Würzigkeit. Mit zunehmender Zeit gewinnen die fruchtigen Noten an Präsenz, während Rauch und Torf weicher werden und dezent in den Hintergrund treten.

Nachklang:

Langanhaltend, ausgewogen mit fruchtigen Akzenten und sanften Rauchnoten.

Farbe:

Mahagoni