Die jungen Wilden haben nicht nur in der Kust ihren Platz – auch beim Whisky ist manchmal ungezügelte Ausdruckskraft schon am Anfang einer „Reifekarriere“ zu finden. So eine Abfüllung meinen Tilo Schnabel und Sebastian Büssing in ihrem gemeinsamen Projekt „The Liquid Madness“ mit einem 3 Jahre alten Inchfad aus der Highland-Destillerie Loch Lomond gefunden zu haben – und beschreiben ihren Find No. 11 in der nachfolgenden Aussendung.

Der Inchfad 2022 ist ab sofort online oder im Fachhandel zu finden.

THE LIQUID MADNESS präsentieren ihren Find No 11: Ein INCHFAD-Youngster mit Rauch‘n’Roll, Reife & und Sherry-Kick!

THE LIQUID MADNESS – zwei kreative Köpfe, null Schubladen. Whisky-Spürnase Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND und Sebastian Büssing, Mastermind hinter den crazy creations von THE SPIRITS ALCHEMIST, haben keinen Bock auf Einheitsware. Ihr Credo: kompromissloses „Out of the Box-Drinking“ – inklusive neugierigem Blick weit über den flüssigen Tellerrand hinaus.

Für ihre neueste Abfüllung zog es die „Finders of Brilliant Booze“ in die schottischen Highlands, direkt zur gleichnamigen Brennerei in der Nähe legendären Loch Lomond. Dort sollte sich die fette Rauch-Frucht-&-Würze-Keule eines über 3-jährigen INCHFAD in ihr Gedächtnis graben – der Rest ist flüssige Geschichte …

Falls ihr euch nun fragt, warum uns ein so junger Highland Malt so gnadenlos aus den Socken gehauen hat: Weil er einfach geil ist. Punkt. Was hier aus einem First Fill PX Sherry Cask kommt, ist kein geschniegelt-polierter Jungspund, sondern ein kleiner, selbstbewusster Dreckspatz mit verschmitztem Charme, überraschender Reife und ordentlich Rauch auf der Brust. Das Fass hat hier ganze Arbeit geleistet und dem Whisky früh Tiefe, Farbe und Charakter mitgegeben. Die 56,2 % Fassstärke geben dem Tropfen dabei die nötige Power, ohne die Geschmacksnerven lahmzulegen – etwas, womit andere Malts vergleichbarer Altersstufen gerne mal kämpfen. Süß, ruppig, dunkel, leicht schmutzig: erst Rauch und Kraftmeierei, dann Tiefe, Wärme und erstaunlich viel Ordnung im Chaos. Mehr Rock ’n’ Roll als Reifeprüfung, aber genau deshalb so verdammt überzeugend.

Dass das Ganze aus der LOCH LOMOND-Brennerei stammt, passt perfekt. Früher in Whiskynerd-Kreisen eher berüchtigt als berühmt, hat sich die Traditionsdestille längst gekonnt aus dem Schatten ihrer Vergangenheit befreit. Mit ‘ner Menge guter Ideen, Mut zur Eigenständigkeit, technischer Finesse und spürbar viel Bock auf handwerklich sauberen Whisky liefert Loch Lomond heute genau das, was wir lieben: Charakter statt Konformität.

Wir meinen: der INCHFAD ist jung, laut, dreckig, charmant – und erschreckend gut sortiert. Wer hier noch Altersringe zählt, hat den Punkt verpasst.

FIND No 11: Inchfad 2022

Distilled at Loch Lomond Distillery, Scotland

Single Malt Single Scotch Whisky

Single Cask Bottling

Alter: 3 Jahre

Gereift im First Fill PX Sherry Cask

56,2 % ABV

Abgefüllt in natürlicher Fassstärke, nicht gefärbt oder kühlfiltriert

265 Flaschen

0,7 Liter-Flasche à 59,90 Euro (UVP)

Nose: In der Nase ist sofort Rauch da, süß und ein wenig schmutzig, fast ruppig, bevor er sich langsam in etwas Wärmeres verwandelt – süßer Pfeifentabak, leicht erdig, etwas Holz, dazu eine herzhafte Umami-Note. Das wirkt nicht poliert, sondern ehrlich. Dahinter tauchen dunkle Früchte auf: Datteln und Rosinen, ergänzt von Espresso-Bohnen, die mit Zartbitterschokolade überzogen scheinen. Alles wirkt dicht, aber erstaunlich gut sortiert.

Palate: Der intensive Rauch breitet sich am Gaumen schön aus, süß und präsent, ohne aggressiv zu werden. Die dreckig-würzigen Noten aus der Nase setzen sich fort, jetzt klarer und greifbarer. Geräucherte Früchte – Rosinen und Datteln – stehen neben angebratenem Speck und Tabak. Dazu kommen erdige und leicht holzige Töne, die dem Whisky Substanz geben, ohne ihn schwer zu machen.

Finish: Das Finish zeigt sich lang und anhaltend rauchig, mit einer dezenten Süße von Trockenfrüchten. Der Rauch bleibt lange im Mund, trocken und angenehm nachhallend. Insgesamt erstaunlich reif und ausgewogen – man würde im Leben nicht auf dreieinhalb Jahre tippen bei diesem kleinen, sehr charmanten Dreckspatz.

Fazit: Ein junges, kompromisslos rauchiges Kraftpaket mit schmutzigem Charme!

Der neueste Kracher von LIQUID MADNESS steht ab dem29. Januar 2026 für euch bereit – online auf www.thecaskhound.de oder bei handverlesenen Fachhändlern. Wo genau? Ein Blick auf unsere Website verrät’s.

Wenn wir Euch neugierig auf uns und unsere Abfüllungen gemacht haben: es lohnt sich auch, die Facebook-Seite „The Liquid Madness“ im Auge zu behalten …