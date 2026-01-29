Rémy Cointreau (Bruichladdich) mit positiven Verkaufszahlen in Q3

Die ersten neun Monate des Finanzjahres 2025/2026 bei Rémy Cointreau waren insgesamt nicht besonders erfreulich – die Verkäufe gingen um 1,9% zurück – aber im dritten Quartal (von Oktober bis Dezember) hat sich der Trend umgekehrt und man konnte ein Plus von 2,8% für diese drei Monate verbuchen.

Rémy Cointreau besitzt auf Islay die Destillerie Bruichladdich, deren Verkaufszahlen für den Whisky sind im Artikel bei The Spirits Business nicht explizit ausgewiesen, aber der Botanist Gin, der ebenfalls in der Destilerie hergestellt wird, sorgt im Konzern für Freude: der Verkauf von Spirits und Liqueurs, der 3,7% in den ersten neun Monaten des Finanzjahrs wuchs, wurde unter anderem vom starken Wachstum des Gins in der Region Amerika getragen.

Sorgenkinder sind, wie bei Mitbewerbern, Cognac und der asiatische Raum, wo man (wie in China) zweistellige Rückgänge erleben muss. USA und Kanada verzeichneten insgesamt einstelliges Wachstum, Südamerika zweistelliges. In Europa und dem Mittleren Osten ist der Rückgang über die neun Monate nur wenig ausgeprägt, im dritten Quartal sieht man hier aber ebenfalls wieder Wachstum.

Für das komplette Jahr erwartet sich der Konzern nach wie vor ein Wachstum der Verkäufe im niedrigen einstelligen Bereich oder im schlechtesten Fall eine Stagnation im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn wird allerdings, so vermutet man, bis zu 15% einbrechen.