Rémy Cointreau mit Verkaufsminus von 16% im letzten Quartal – Bruichladdich In Japan ist Lichtblick

Die großen Getränkeunternehmen berichten immer noch nicht besonders rosige Zahlen – und auch Rémy Cointreau macht da keine Ausnahme. Die weltweiten Verkäufe gingen im zweiten Finanzquartal 2024 um 16,1% zurück – und das, nachdem auch das vorige Jahr mit einem Minus von 19,2% abgeschlossen wurde.

Besonders betroffen sind dabei die USA als Land und Cognac als Sparte, aber die Ergebnisse sind nicht überall gleich: So konnte zum Beispiel Bruichladdich in Japan deutliche Zugewinne verbuchen, und insgesamt entwickelten sich für den Konzern auch Märkte wie Deutschland, Frankreich, Griechenland und Spanien über den Prognosen für den Bereich Liqueurs & Spirits, der nach einem Minus von 12,1% in H1 im Q2 insgesamt “nur” mehr 4,9% zurückging.

Interessant auch, dass man sich ab 2025/2026 seitens des Konzerns wieder hohe einstellige Wachstumszahlen erwartet, und zwar in einem Ausmaß, das die Finanzprognosen für diese Dekade unverändert positiv belassen würde.