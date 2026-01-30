Aus der momentan nicht produzierenden Brennerei Teaninich in den schottischen Highlands stammt die 17 Jahre alte Abfüllung aus einem Oloroso-Fass, die The Whisky Lounge aus Heroldsberg auf den Messen in Nürnberg und in Limburg dabeihaben wird – und zwar nur dort. Der Preis für die Abfüllung liegt bei 99 Euro.

Hier alle weiteren Infos dazu:

The Whisky Lounge veröffentlicht German Fair 2026 Exclusive Bottling – Teaninich 2008, 17 y.o., Oloroso Sherry Cask, 55 %

Seit 2013 repräsentiert die Whisky Lounge, Heroldsberg, im Auftrag von Whiskykeller Inh. Andreas Hailer, den unabhängigen Abfüller Berry Bros. & Rudd aus London und die Abfüllungen des Hauses Whiskykeller auf der Whiskey Village in Nürnberg. So wurden immer wieder spezielle Messeabfüllungen herausgebracht, so auch dieses Jahr für die Messen in Nürnberg und die Whisky Fair in Limburg.

Für 2026 ist es folgende Abfüllung:

German Fair 2026 Exclusive Bottling – Teaninich 2008, 17 y.o., Oloroso Sherry Cask, 55 %

Die Brennerei Teaninich ist die drittgrößte Brennerei von Diageo und produziert vor allem für die Blends. Standardabfüllungen von der Brennerei gibt es kaum, die wohl bekannteste ist der 10 y.o. von der Flora & Fauna Serie.

So ist Teaninich vor allem über Unabhängige Abfüller zu bekommen, wie auch dieses Bottling. Er hat uns so überzeugt, dass wir uns für diese Abfüllung entschieden haben, die es bei der Whisky Village und auf der Whisky Fair in Limburg gibt.

Tasting Notes:

Die Nase spielt eine Melodie aus dunklen Früchten – Feige, Schwarzkirsche und Bratapfel – gefasst in einem dichten, brodelnden Kern. Das Oloroso-Fass hat ihm eine samtige Schwere verliehen, unterlegt mit gerösteten Nüssen, altem Leder und der sanften Aromatik von Walnuss.

Ein Hauch von Obstgartenfrüchten zieht sich durch das Ganze und geht über in einen Abgang, der mit kakaobeschichteten Nüssen und einem Hauch von Nelken nachklingt und uns mit einer delikaten Süße begleitet.

Diese Abfüllung ist exclusiv nur auf der Whiskey Village in Nürnberg und auf der Whisky Fair in Limburg erhältlich.

Preis: 99 €