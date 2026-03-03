Neu bei Kirsch Import: 2 x James Eadie, Glencadam Redesign, BBR Caol Ila Single Cask

In dieser Woche neu im Whisky-Portfolio bei Kirsch Import: Der unabhängige Abfüller James Eadie mit einem 12 Jahre alten Clynelish und einem 8 Jahre alten Islay Single Malt, die Highland Malts der Glencadam Distillery im neuen Design, und ein Caol Ila Single Cask von Berry Bros. & Rudd zum chinesischen Neujahr.
Hier alle Details und Einzelheiten:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Limitierter Clynelish 12 y.o. für unter 80€ UVP:
Preis-Genuss-Tipps von James Eadie
Wachsige Textur, maritime Frische, zarte Honigsüße und ein heller Fruchtcharakter: Wer den Single Malt der Küstenbrennerei Clynelish einmal probiert hat, wird in der Regel zum Anhänger auf Lebzeiten. Das neueste Versuchsobjekt liefert James Eadie mit dem Clynelish 2013/2026 aus der Reihe „The Distilleries of Great Britain & Ireland“.
Die Exklusivabfüllung für den deutschen Markt ist auf 982 Flaschen limitiert. Abgefüllt mit 52,5-prozentiger Clynelish-Kraft aus nur drei Re-charred Hogsheads, ist der zwölf Jahre alte Highlander ein echter Preis-Genuss-Tipp.
Von den nördlichen Highlands folgen wir dem Islay Single Malt (Caol Ila) 8 y.o. zu einer Bucht an der Ostküste der Insel. Mit erhöhten 48,3% vol. abgefüllt – wie der Highland Single Malt (Teaninich) und der Speyside Single Malt (Dailuaine) –, ergänzt er das Set für Trinkstärkengenießer wie auch Fassstärke-Fans.
James Eadie veredelte den elegant-rauchigen Malt für sechs Monate in Palo Cortado Sherry Hogsheads – und erweiterte dessen Küstenprofil so um spannende erdige und spritzige Töne.
Clynelish 2013/2026
James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky
The Distilleries of Great Britain & Ireland
Exclusively selected for Germany
12 Jahre
Dest.: 2013
Abgef.: 2026
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Re-charred Hogsheads
982 Flaschen
52,5% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Islay Single Malt (Caol Ila) 8 y.o. – Peated
James Eadie Islay Single Malt Scotch Whisky
8 Jahre
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Palo Cortado Sherry Hogsheads (Finish)
48,3% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Optisch weiterentwickelt – inhaltlich unverändert:
Glencadam Redesign zum 200. Jubiläum
Glencadam präsentiert sich im neuen Premium-Look – und bleibt dabei seiner DNA treu: Traditionally Crafted Since 1825. Anlässlich ihres 200-jährigen Jubiläums schärfte die kleine Brennerei ihre Markenidentität. Elemente wie das historische Wasserrad (zum Beispiel genial in den Flaschenboden eingelassen), die Betonung des Gründungsjahres sowie klare Hinweise auf Fassreifung und unverfälschte Abfüllung rücken Herkunft und Qualität der Highland Single Malts stärker denn je in den Fokus von Whisky-Freunden.
Glencadam 10 y.o.
Highland Single Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Bourbon Barrels
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Glencadam 15 y.o.
Highland Single Malt Scotch Whisky
15 Jahre
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Bourbon Barrels
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Glencadam Reserva PX
Highland Single Malt Scotch Whisky
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Butts (Finish)
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Glencadam 17 y.o. – Réserve de Calvados
Highland Single Malt Scotch Whisky
Limited Edition Release
17 Jahre
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Calvados Barrels (Finish)
6.360 Flaschen (insgesamt)
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Feuerpferd in Whiskyform:
Caol Ila Single Cask zum chinesischen Neujahr
Das Feuerpferd steht für Kraft, Dynamik und Intensität. Als Tierkreiszeichen des chinesischen Kalenders leitete es am 17. Februar ein voraussichtlich energiegeladenes und abwechslungsreiches neues Jahr ein. Den passenden Whisky liefert Berry Bros. & Rudd.
Der Caol Ila 2010/2026 ist ein 15-jähriges Single Cask, abgefüllt aus dem Oloroso-Fass. Während die Malts der Islay-Brennerei viele der für die Insel typischen Rauchnoten aufzeigen, besitzen sie zugleich eine fruchtige Eleganz. Berry Bros. & Rudd unterstrich diesen dynamischen Charakter mit dem Sherry-Finale.
Bei intensiven 55,1% vol. Cask Strength treffen so teerige Seile, gummiartiger Torf und Lagerfeuer aus Treibholz auf kräftige Feigenmarmelade, Orangenschale und abgenutztes Leder. Ölige Noten von Milchschokolade, Vanillebiskuit und pochierte Birne leiten den langen und vielschichtigen Nachklang ein, der mit süßer Asche endet.
Caol Ila 2010/2026 – Peated
Berry Bros. & Rudd Islay Single Malt Scotch Whisky
Year of the Horse
15 Jahre
Dest.: 2010
Abgef.: 2026
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Hogshead, Oloroso Sherry Cask (Finish)
Fassnr.: 318389
168 Flaschen
55,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt