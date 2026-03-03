Neu bei Kirsch Import: 2 x James Eadie, Glencadam Redesign, BBR Caol Ila Single Cask

In dieser Woche neu im Whisky-Portfolio bei Kirsch Import: Der unabhängige Abfüller James Eadie mit einem 12 Jahre alten Clynelish und einem 8 Jahre alten Islay Single Malt, die Highland Malts der Glencadam Distillery im neuen Design, und ein Caol Ila Single Cask von Berry Bros. & Rudd zum chinesischen Neujahr.

Hier alle Details und Einzelheiten:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Limitierter Clynelish 12 y.o. für unter 80€ UVP:

Preis-Genuss-Tipps von James Eadie

Wachsige Textur, maritime Frische, zarte Honigsüße und ein heller Fruchtcharakter: Wer den Single Malt der Küstenbrennerei Clynelish einmal probiert hat, wird in der Regel zum Anhänger auf Lebzeiten. Das neueste Versuchsobjekt liefert James Eadie mit dem Clynelish 2013/2026 aus der Reihe „The Distilleries of Great Britain & Ireland“.



Die Exklusivabfüllung für den deutschen Markt ist auf 982 Flaschen limitiert. Abgefüllt mit 52,5-prozentiger Clynelish-Kraft aus nur drei Re-charred Hogsheads, ist der zwölf Jahre alte Highlander ein echter Preis-Genuss-Tipp.



Von den nördlichen Highlands folgen wir dem Islay Single Malt (Caol Ila) 8 y.o. zu einer Bucht an der Ostküste der Insel. Mit erhöhten 48,3% vol. abgefüllt – wie der Highland Single Malt (Teaninich) und der Speyside Single Malt (Dailuaine) –, ergänzt er das Set für Trinkstärkengenießer wie auch Fassstärke-Fans.



James Eadie veredelte den elegant-rauchigen Malt für sechs Monate in Palo Cortado Sherry Hogsheads – und erweiterte dessen Küstenprofil so um spannende erdige und spritzige Töne.

Clynelish 2013/2026

James Eadie Highland Single Malt Scotch Whisky

The Distilleries of Great Britain & Ireland

Exclusively selected for Germany

12 Jahre

Dest.: 2013

Abgef.: 2026

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Re-charred Hogsheads

982 Flaschen

52,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Islay Single Malt (Caol Ila) 8 y.o. – Peated

James Eadie Islay Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Palo Cortado Sherry Hogsheads (Finish)

48,3% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Optisch weiterentwickelt – inhaltlich unverändert:

Glencadam Redesign zum 200. Jubiläum

Glencadam präsentiert sich im neuen Premium-Look – und bleibt dabei seiner DNA treu: Traditionally Crafted Since 1825. Anlässlich ihres 200-jährigen Jubiläums schärfte die kleine Brennerei ihre Markenidentität. Elemente wie das historische Wasserrad (zum Beispiel genial in den Flaschenboden eingelassen), die Betonung des Gründungsjahres sowie klare Hinweise auf Fassreifung und unverfälschte Abfüllung rücken Herkunft und Qualität der Highland Single Malts stärker denn je in den Fokus von Whisky-Freunden.

Glencadam 10 y.o.

Highland Single Malt Scotch Whisky 10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt Glencadam 15 y.o.

Highland Single Malt Scotch Whisky 15 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glencadam Reserva PX

Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Butts (Finish)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt Glencadam 17 y.o. – Réserve de Calvados

Highland Single Malt Scotch Whisky

Limited Edition Release 17 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Calvados Barrels (Finish)

6.360 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Feuerpferd in Whiskyform:

Caol Ila Single Cask zum chinesischen Neujahr

Das Feuerpferd steht für Kraft, Dynamik und Intensität. Als Tierkreiszeichen des chinesischen Kalenders leitete es am 17. Februar ein voraussichtlich energiegeladenes und abwechslungsreiches neues Jahr ein. Den passenden Whisky liefert Berry Bros. & Rudd.

Der Caol Ila 2010/2026 ist ein 15-jähriges Single Cask, abgefüllt aus dem Oloroso-Fass. Während die Malts der Islay-Brennerei viele der für die Insel typischen Rauchnoten aufzeigen, besitzen sie zugleich eine fruchtige Eleganz. Berry Bros. & Rudd unterstrich diesen dynamischen Charakter mit dem Sherry-Finale.



Bei intensiven 55,1% vol. Cask Strength treffen so teerige Seile, gummiartiger Torf und Lagerfeuer aus Treibholz auf kräftige Feigenmarmelade, Orangenschale und abgenutztes Leder. Ölige Noten von Milchschokolade, Vanillebiskuit und pochierte Birne leiten den langen und vielschichtigen Nachklang ein, der mit süßer Asche endet.

Caol Ila 2010/2026 – Peated

Berry Bros. & Rudd Islay Single Malt Scotch Whisky

Year of the Horse

15 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2026

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Hogshead, Oloroso Sherry Cask (Finish)

Fassnr.: 318389

168 Flaschen

55,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt