Auf der Tarona Whisky Messe, die in Erfurt vom 7. bis zum 9. März 2025 im Kaisersaal stattfindet, stellt der Importeur und Distributor Prineus sein Whisky-Portfolio in fünf exklusiven Masterclass-Tastings vor.

Welche dies genau sind, und wie die Tickets hierfür erhalten, finden Sie in der Presseinfo, die wir von Prineus erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Prineus auf der Tarona Whisky Messe Erfurt 2025

Vom 07. bis 09. März sind wir mit starkem Line-Up auf der Tarona Whisky Messe im Kaisersaal Erfurt vertreten – und wir haben einige Highlights für euch!

Unsere exklusiven Masterclass-Tastings:

Freitag, 17:30-18:30 (2A): Best of Prineus – eine handverlesene Auswahl mit Lindores Abbey, Ballindalloch, THY Whisky & Indri Indian Whisky. Samstag, 14:00-15:00 (6A): Indri Indian Single Malt Whisky – entdeckt die faszinierende Welt des indischen Whiskys. Samstag, 17:00-18:00 (8A): J.G. Thomson & Co – Quo Vadis Blend? – mit Tim Foster, Whisky Merchant & International Business Manager von J.G. Thomson. Samstag, 18:30-19:30 (9A): Lindores Abbey Distillery – Moderne trifft Geschichte – eine Reise durch Zeit und Geschmack. Sonntag, 13:30-14:40 (12A): THY Whisky – Organic Single Estate – mit Christoph Clausen von der dänischen Destillerie.

Hier entlang zu den Tickets:

https://tarona.de/tarona-masterclasses

Kommt vorbei, entdeckt außergewöhnliche Whiskys und trefft unser Team! Wir freuen uns auf euch!