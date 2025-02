Neu: mettermalt Single Lemberger Cask Roggen Whisky 2019/2025 aus der fesslermill1396 Destillerie

Einen neuen interessanten Roggen Whisky stellt Ihnen heute die fesslermill1396 Whisky Destillerie vor.

Mehr zum mettermalt Single Lemberger Cask Roggen Whisky 2019/2025, der auch im Onlineshop der Brennerei erhältlich ist, finden Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Regionaler Whisky als Single Cask Edition aus dem Lemberger Premium Wein Fass

Bei der Herstellung von regionalem Whisky nutzt die fesslermill1396 Whisky Destillerie mit ihrer Fessler Mühle in Sersheim schon seit Produktionsbeginn überwiegend regionales Getreide, welches in der über 629 Jahre alten Fessler Mühle noch handwerklich auf einem Schrotgang aus dem Jahre 1870 von Müllermeister Wolfgang Fessler vermahlen wird, dabei wird Whisky aus Gerstenmalz, Roggen, Weizen, Dinkel oder Hafer in unterschiedlichsten Fässer hergestellt.

Nach der jahrelangen Reifung in unterschiedlichsten Fässern nutzt die fesslermill1396 Destillerie örtliches Quellwasser um diesen auf Trinkstärke runter zusetzen. Nun wurde die Regionalität und die Verbundenheit zur Region Stuttgart nochmalig unterstrichen, denn vergangene Woche wurde ein sortenreiner Roggen Whisky, welcher direkt gegenüber der Destillerie angebaut wurde, nach sechs jähriger Reifung in einem regionalen Lembergerfass, welches von der Lembergerland Kellerei aus Rosswag bei Vahingen/Enz stammt in die Flasche gefüllt. Das Fass war vor der Belegung mit dem Roggen „New Make“ für 18 Monate mit dem Premium-Wein „Lemberger Blauer Stein“ gefüllt, so wäre dies nun nicht schon neben den regionalen Rohstoff und der handwerklichen Verarbeitung besonders genug, so wurde dieses Fass mit Holz aus einer Eiche bei Maulbronn in Bietigheim-Bissingen beim Fassbauer Rieger hergestellt, hierbei kann gesagt werden, dass alles an diesem mettermalt Single Lemberger Cask Roggen Whisky in einem Umkreis von weniger als 15 Kilometer um die Destillerie passiert und entstammen ist. Diese Grundlagen machen diesen Whisky zu einem regionalen Highlight mit einer sehr guten Klimabilanz.

Bewusst wird bei dieser Einzelfassabfüllung mit 567 Flaschen auf die Natürlichkeit geachtet, so ist dieser Whisky unfiltiert und mit natürlicher Fassfarbe in die Flasche gekommen. Der Masterdestiller Tobias Fessler hat inzwischen über die Jahre eine große Auswahl an Lembergerfässern aus der Region, sowie auch klassischen Fässer (Bourbon, Sherry, Portwein, Islay) und Barolo Fässer aus der Partnergemeinde (Canale, Piemont) des Dorfes Sersheim im neu gebauten Whisky Warehouse liegen.

V.l.n.r Wolfgang Fessler, Tobias Fessler und Christian Kaiser

Nachdem der Whisky aus dem Fass entleert wurde, haben Christian Kaiser vom Lembergerland und Tobias und Wolfgang Fessler der regionalen Kooperation noch eine weitere Besonderheit gegeben, indem Sie in dieses Fass direkt nach der Leerung einen neuen Lemberger Wein eingefüllt haben, welcher nun für 12 Monate in diesem Fass reifen wird und anschließend nach der Reifung als Whiskyfassgereifter „Metterwine“ das Tageslicht erneut erblicken wird. Erhältlich ist dieser besondere Whisky ausschließlich im Mühlenladen oder Online Shop der Fessler Mühle in Sersheim, sowie in der Vinothek vom Lembergerland.

Erhältlich ist diese Abfüllung im Online Shop der fesslermill1396 Whisky Destillerie.