Jetzt hat auch der VfB seinen eigenen Whisky: Die fesslermill1396 Destillerie hat eine auf 1893 Flaschen limitierte Ausgabe eines sechs Jahre alten Whiskys angefüllt, die nicht nur das Logo des VfB trägt, sondern auch das offizielle Motto des Vereins.

Was es über die VfB Stuttgart Edition zu wissen gibt und wo Sie eine Flasche davon beziehen können, lesen Sie hier:

Ein Meisterstück für den Vizemeister – Ein VfB Stuttgart Single Malt Whisky aus Sersheim

Nach der erfolgreichen Saison mit einem hervorragenden zweiten Platz hat der Vizemeister VfB Stuttgart zum Saisonauftakt einen neuen mettermalt Single Malt Whisky Jahrgang 2024 bekommen. Der auf 1893 Flaschen limitierte Whisky stammt aus der fesslermill1396 Destillerie, Teil der über 628 Jahre alten Fessler Mühle in Sersheim, ein Urgestein aus dem Ländle. Ein besonderer Tropfen, denn das Getreide für das Wasser des Lebens, wie der Whisky von den Schotten genannt wird, stammt aus regionalem Anbau auf Feldern neben der Fessler Mühle, direkt vor den Toren Stuttgarts.

Der Whisky für die Vizemeister reifte in einem ehemaligen Lembergerfass aus dem Nachbarort Horrheim, sowie in neuen amerikanischen Weisseichenfässern, insgesamt für sechs Jahre. Ob der Whisky eine zaubernde Wirkung auf den Verlauf der Spiele haben wird, konnten die beiden Masterdestiller noch nicht abschätzen.

Sicher ist aber, dass sich in diesem Whisky die Regionalität und die Verbundenheit zum Ländle und dem VfB Stuttgart widerspiegelt, denn neben dem Getreide und den Fässern, stammt das Wasser für die VfB Sonderedition ebenfalls aus Sersheim von Alwa Mineralbrunnen. Das Getreide für die Maische wird in der Fessler Mühle noch nach alter Handwerkskunst auf dem Schrotgang aus dem Jahre 1870 mit Mahlsteinen wie zu Urgroßvaters Zeiten von den beiden Müllermeistern vermahlen.

Die Masterdestiller waren bereits im Laufe des Jahres für besondere Whisky- und Ginkreationen bekannt, so kam der offizielle Wacken Whisky 2024 aus der Feder der Masterdestiller oder auch ein neuer Gin für die bekannte Band PUR, welche in diesem Sommer eine bundesweite Open Air Tour durchspielt und Ihre Heimatwurzeln zwei Orte neben der Destillerie hat.

Weitere Informationen zum Zauberwasser für den VfB Stuttgart gibt es unter www.vfbwhisky.de dort ist auch der Whisky zu bekommen, sowie direkt im Mühlenladen der Sersheimer Fessler Mühle in Sersheim oder bald im VfB-Shop. Wenn beim Besuch in der Fessler Mühle gerade Whisky New Make produziert wird können die Besucher auch einen Blick in die Destillerie werfen.