Heute am Mittag konnten wir Ihnen The GlenAllachie’s ältesten Whisky in einer englischsprachigen Pressemitteilung vorstellen. Nun hat uns auch die deutschsprachige Presseaussendung von Kirsch Import erreicht, diese enthält neben allem Wissensweten zu The GlenAllachie 35 Year Old auch ein Vorstellungs-Video sowie ausführliche Tasting Notes:

Billy Walkers Ältester: The GlenAllachie 35 y.o.

Stuhr, 10.09.2024 Whisky-Ikone Billy Walker ist ein Perfektionist, wenn es um den Einfluss von Holz auf Whisky und sorgfältiges Fassmanagement geht. Im Ergebnis erfreut sich The GlenAllachie stetig wachsender Beliebtheit. Echte Fans dürfen sich jetzt auf das bisher älteste Schmuckstück aus der Speyside-Brennerei freuen: The GlenAllachie 35 y.o.

Ende der 1980er Jahre stand Billy Walker noch am Beginn seiner beeindruckenden Karriere – ebenso wie das Destillat, das die The GlenAllachie Distillery 1989 in Fässer füllte. 35 Jahre später treffen der zur lebenden Legende gewordene Master Blender und diese Vintage-Bestände an hervorragendem Speyside Single Malt für eine üppige Symphonie aus Karamell, Espresso und tropischen Früchten zusammen.

Bildnachweis: GlenAllachie Distillers

Mit dem The GlenAllachie 35 y.o. hat Billy Walker seine bislang älteste Abfüllung für The GlenAllachie kreiert. Für das optimale Zusammenspiel von Brennereicharakter und Holz wählte er eine Kombination aus drei Pedro Ximénez Sherry Hogsheads, einem Oloroso Sherry Puncheon und zwei Virgin Oak Barrels. Das Ergebnis spricht bei einem hohen Alkoholgehalt von 48 Volumenprozenten, in natürlicher Farbe sowie ungefiltert für sich selbst.

Die Verpackung spiegelt das edle Innere: The GlenAllachie 35 y.o. wurde in einen breitschultrigen Dekanter gefüllt, der sich in einer prachtvollen, handgeschnitzten Eichenholzbox präsentiert. Diese verfügt über einen abnehmbaren Sockel, auf dem die Flasche ausgestellt werden kann. Das beigelegte Büchlein enthält handschriftliche Notizen Billy Walkers, in denen er die Auswahl der Fässer und die Geschichte des 35 y.o. Beschreibt.

The GlenAllachie 35 y.o. wird ab Anfang Oktober im Handel erhältlich sein.

The GlenAllachie 35 y.o.

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Speyside

Fasstypen: Pedro Ximénez Sherry Hogsheads, Oloroso Sherry Puncheon, Virgin Oak Barrels

Fassnummern: 5896, 5897, 5898, 5587, 2152, 2153

Alter: 35 Jahre

Alkoholgehalt: 48% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Verkostungsnotizen

Nase: Noten von Mokka, Zimt, Heidehonig und Ananas, mit Anklängen von Rosinen, Granatapfel und Eukalyptus.

Gaumen: Schichten von dunkler Schokolade, Mokka, Rosinen und getrockneten Früchten, die mit Heidehonig, Sirup und Ananas verschmelzen, begleitet von Anklängen an Zimt, Muskatnuss und Nelken.