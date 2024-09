Neu bei Kirsch Import: Neues Duo von Best Dram, As we get it von Islay und Ondjaba aus Namibia

Die Neuheiten von Kirsch Import bestehen an diesem Dienstag aus sechs neuen Abfüllungen, wobei diesmal die Hälfte der Neuvorstellungen nicht aus Schotland kommt.

Das neue Duo von Best Dram stammt aus der Brennerei Ben Nevis sowie aus einer Islay-Destillerie, die, wenn die Verwendung des richtigen Namens nicht erlaubt ist, gerne mit Williamson beschrieben wird.

Ebenfalls von Islay kommt der Single Malt, den Ian Macleod in der Reihe As we get it abgefüllt hat.

Und aus dem südlichen Teil des Kontinents Afrika kommen drei neue Bottlings von Ondjaba, Namibias erstem Whisky, jetzt zu uns.

Hier alle Details zu den Bottlings, so wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Eingelegte Pflaumen & phenolischer Torfrauch: Neues Duo von Best Dram

Im zehnjährigen Jubiläumsjahr seiner Marke zeigt der Whisky-Druide mit zwei neuen Abfüllungen erneut, was er von Fassmagie versteht. Seine Best Drams wählt der unabhängige Abfüller persönlich und vor Ort in Schottlands Whiskyregionen aus, füllt sie weder kühlfiltriert noch gefärbt sowie als Single Casks stets fassstark ab.

Neu an den Start gehen zwei unverfälschte Erlebnisse aus den Highlands sowie von der Insel Islay. Der Ben Nevis 2015/2024 ist ein sämiger, kraftvoller Vertreter der nach Schottlands höchstem Berg benannten Brennerei. Nach neun Jahren in zwei First Fill PX Quarter Casks lässt er Zartbitterschokolade auf geröstete Mandeln, eingelegte Pflaumen und karamellisierten Rohrzucker treffen.



Mit dem Williamson 2014/2024 führt der Whisky-Druide an die Südküste der Insel Islay. Benannt wurde das Single Cask nach der einstigen Eigentümerin seiner Ursprungs-Brennerei, Elizabeth Leitch „Bessie“ Williamson, Sekretärin des letzten und kinderlos gebliebenen Nachfahren der Gründerfamilie Johnston.

Eine Dekade im First Fill Palo Cortado Butt statten den phenolisch-maritimen Torfwhisky mit nussigen sowie Noten von luftgetrocknetem Schinken und Wogen von Süße aus. Trotz wuchtiger 62% vol. zeigt der Insulaner keine Spuren von alkoholischer Schärfe.

Ben Nevis 2015/2024 – First Fill PX Quarter Casks

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 02/06/2015

Abgef. 05/06/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Quarter Casks

Fassnr. 154A, 155

276 Flaschen

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Auf dunkle Schokolade, geröstete Mandeln und einen Hauch von Spekulatius folgen dunkle Früchte und eingelegte Pflaumen.



Gaumen: Zunächst sämig, dann kraftvoller und dreckiger werdend. Dunkle Aromen von kräftiger Zartbitterschokolade treffen auf geröstete Mandeln, eingelegte Pflaumen und karamellisierten Rohrzucker. Leicht trocken werdend.



Nachklang: Dunkel und langanhaltend mit feiner Würze.

Williamson 2014/2024 – First Fill Palo Cortado Butt

Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 01/04/2014

Abgef. 04/06/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Palo Cortado Sherry Butt

Fassnr. 249

572 Flaschen

62% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Typischer Laphroaig-Rauch mit phenolischen, aschigen, maritimen, leicht salzigen Eigenschaften, ergänzt von nussigen sowie Noten von luftgetrocknetem Schinken, die nach längerer Zeit speckig werden. Trotz hoher Stärke kein Alkohol wahrnehmbar.



Gaumen: Cremiges Mundgefühl. Phenolische Noten und kalte Asche werden von einer süßen Woge abgelöst. Dezent ist eine Salznote wahrnehmbar, ergänzt von Nüssen und grünem Speck. Auch hier keine Spur der 62% vol.



Nachklang: Sehr lang und phenolisch, mit abklingender Süße.

Ehrlicher Insulaner: Ian Macleod’s As we get it Islay Single Malt

Ian Macleod’s As we get it ist genau das, was der Markenname verspricht: Highland oder Islay Single Malt genau so, wie ihn der unabhängige Abfüller bekommt. Das heißt? Traditionell unverdünnt direkt aus dem Fass abgefüllt, weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Um diese Bedingungen zu erfüllen, setzt die in Schottland angesehene Marke eine hohe Qualität der Whiskys voraus. Daher schaffen es stets nur kleine Mengen für As we get it in die hohen, schmalen Flaschen. Ausgesucht werden sie von Ian Macleods Rare Malt Manager. Keine zwei Abfüllungen sind dabei jemals gleich, was jede Neuauflage zum sammelwürdigen Erlebnis macht.



Wem beim Gedanken an einen so ehrlichen wie hochwertigen, fassstarken Islay Single Malt Scotch Whisky das Wasser im Munde zusammenläuft, der liegt mit dem aktuellen Insulaner und seinen stolzen 60,4% vol. Cask Strength goldrichtig.

Ian Macleod’s As we get it

Islay Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks

60,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Aromen aus Weinfässern & Elefantendung: Einzigartige Erlebnisse von Ondjaba aus Namibia

Ondjaba ist Namibias erster Whisky. Sein Geheimnis? Liegt in der Verwendung namibischer Getreidearten wie der seit Jahrtausenden in Namibia angebauten Hirseart Mahangu – und einem weltweit einzigartigen Torf-Ersatz: Elefantendung. Über den Hinterlassenschaften der einheimischen Rüsseltiere geräuchert, wird das Korn für Ondjaba mit süßem, an Zigarren erinnernden Duft angereichert. Für die Reifung stehen hauseigene (Likör-)Weinfässer der Ondjaba-Schöpfer bereit, der Erongo Mountain Winery.

Zum Beispiel: Fortified Chenin Casks. Der Likörwein aus der Weißweinsorte Chenin ähnelt im Stil dem spanischen Sherry und veredelt den Single Malt Whisky Ondjaba Fortified Chenin Cask Finish ebenso wie den Triple Grain Whisky Ondjaba Fortified Chenin Cask Finish. So entstehen üppige Erlebnisse mit einer Balance aus süßem Rauch, Mandel-Toffee, Kirschen und Pflaumen.



In der limitierten Abfüllung Ondjaba Signature Edition #1 treffen vier Getreidesorten auf ein doppeltes Finish. Aus Mahangu-Hirse, Gerste, Weizen und Mais destilliert, reifte der Whisky zunächst in Rotweinfässern. Anschließend wurde er jeweils zur Hälfte in Fortified Chenin und „Juwel of Namibia” Brandy Casks ausgebaut. Das Ergebnis? Ein ausgefallener Charakter mit zarten Noten von getrockneten Aprikosen und zartem Rauch, der sich bei der New York International Spirits Competition 2024 die Goldmedaille sicherte.

Ondjaba Single Malt Fortified Chenin Cask „Sherry Style” Finish

The Namibian Whiskey

Herkunft: Afrika, Namibia

Fasstyp: Red Wine Casks, Fortified Chenin Casks „Sherry Style” (Finish)

51% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ondjaba Triple Grain Whiskey Fortified Chenin Cask „Sherry Style” Finish

The Namibian Whiskey

Herkunft: Afrika, Namibia

Fasstyp: Virgin Oak Casks, Refill Casks, Fortified Chenin Casks „Sherry Style” (Finish)

51% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ondjaba Signature Edition #1

The Namibian Whiskey

Herkunft: Afrika, Namibia

Fasstyp: Red Wine Casks, Fortified Chenin „Sherry Style” & „Juwel of Namibia” Brandy Casks (Finish)

2.280 Flaschen (insgesamt)

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert