Das war die TARONA Whiskymesse 2026 (mit 25 Bildern)

Vom 6. bis 8. März war Whisky geballt zu Gast in Erfurt – in Form der schon zum zwölften Mal stattfindenden TARONA Whiskymesse. Für uns hat unser Gastautor Jannes Schliephorst die Messe besucht, und von dort seinen Bericht samt Fotos mitgebracht.

Begeben Sie sich also mit Jannes auf die Reise durch die TARONA Whiskymesse – und wenn Sie die Lust packt, schon bald selbst bei einer der zahlreichen Whiskymessen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sein, dann werfen Sie doch einen Blick in unseren Eventkalender, wo wir die Messen für Sie aufgelistet haben.

Gastartikel Autor: Jannes Schliephorst

Die TARONA – Whiskykultur in Thüringens Landeshauptstadt

Bei herrlichsten Frühlingwetter öffnete die 12. TARONA – Whiskymesse in Erfurt vom 06.03.-08.03.2026 Tür und Tor für alle Whiskybegeisterten aus Mitteldeutschland. Wie bereits in den Vorjahren standen den Besuchern im Kaisersaal 65 Aussteller, welche neben Whisky auch Rum und Gin, sowie regionale Spezialitäten anboten, mit ihrer Expertise zur Verfügung. Dazu konnten diverse Tastings über das ganze Wochenende verteilt zum Messebesuch hinzugebucht werden.

Für die passende Unterhaltung war an allen drei Tagen im Raum „Concerto“ mit irischer Musik von der Stamm-Band aus dem O’Donoghues’s Pub in Dublin gesorgt. Zudem konnten die Besucher im Concerto an der Bar mal eine kleine Pause zwischen den Verkostungen einlegen. Für alle technisch Interessierten gab im Innenhof erneut die Möglichkeit – Schusterlieb`s Brand – an der mobilen Brennblase live beim Whisky-Brennen zuzuschauen und Fragen zu stellen.

Der Hauptteil der TARONA spielte sich jedoch im Kaisersaal an sich ab. Bei festlichem Ambiente standen den Besuchern 22 Aussteller im Saal und fünf Aussteller auf der Bühne zur Verfügung. Darunter waren erneut internationale Größen wie Pernod Ricard, Moet-Hennessy und Diageo, aber auch deutsche Großhändler wie Prineus, Kammer-Kirsch oder Rolf Kaspar vertreten. Besonders bei Prineus kamen die Besucher in den Genuss nicht nur schottischen Whisky – wie Lindores Abbey – sondern auch ein internationales Angebot – Indri (Indien) oder THY (Dänemark) – zu probieren. Wer allerdings eher lokale Produkte probieren wollte, der konnte sich an den Ständen von St.Kilian Distillers, Nine Springs, Stonewood, Hinrichsens Farm und vielen anderen Produzenten von deutschen Whiskys überzeugen lassen. Besonders der Stand von Hinrichsens Farm war hierbei interessant, da man hier Whisky direkt aus dem Fass probieren konnte.

Dadurch, dass in diesem Jahr nochmal fünf Ausstellenden dazukamen, wurden auch andere Bereiche des Kaisersaals zu Ausstellungsflächen. Während myBar by David Gran & Dramway – Malte Schweia dieses Jahr in den Saal ziehen konnten, fanden sich neben DM Spirit & Rumschnacker insgesamt fünf Aussteller mit Blick in den Kaisersaal im ersten Rang ein. Auf Höhe des ersten Ranges, sowie zweiten Ranges befanden sich in den Salons „Goethe“, „Schiller“, „Liszt“ und Schumann“ weitere Aussteller wie Angel’s Share, die Whiskyquelle oder auch die Kyrö Distillery.

Besonders interessant waren wie gewohnt neue Produkte und Releases. So gab es bei der Whiskyquelle die Möglichkeit den neu erschienenen Aberargie Inaugural zu probieren. Bei Rolf Kaspar konnten die beiden neuen Abfüllungen Adelphi’s Speyside und Adelphi’s Islay verkostet werden und am Stand von Beowein gab es zudem den neuen Standard – Torabhaig Taigh – der gleichnamigen Destillerie von der Isle of Skye zum Testen. Diesen schenkte der Organisator der TARONA – Christian Meißner – neben anderen Whiskys selbst aus.

Wie schon im Vorjahr war die TARONA gut besucht, ließ aufgrund ihrer Location und dem relativ kleinen Rahmen jedoch auch zu, dass man als Besucher mit den Standbetreibern in einen privateren Austausch kommen konnte, ohne das Gefühl von Besucher-Scharen weitergeschoben zu werden. Auch in diesem Jahr ließ sich ein Zuwachs an Ausstellern feststellen und damit verbunden auch eine höhere Attraktivität für Besucher. Besonders für die Thüringer Whisky-Szene ist die TARONA in Erfurt nicht mehr wegzudenken und findet entsprechend im nächsten Jahr vom 05.03.-07.03.2027 erneut im Kaisersaal statt.