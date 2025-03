Die TARONA 2025 in Erfurt – Ein Bericht von der Messe mit 13 Bildern

Die Saison der Whiskymessen setzte sich an diesem Wochenende mit der TARONA 2025 in Erfurt fort – mit an die 60 Aussteller und einem interessanten Rahmenprogramm.

Unser Gastautor Jannes Schliephorst hat für uns – so wie schon im letzten Jahr – die TARONA besucht und uns für Sie von dort einen Bericht und ein Dutzend Bilder von der Messe mitgebracht. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Gastartikel Jannes Schliephorst

Die TARONA lud die Whisky-Gemeinschaft zur Messe nach Erfurt

Vom 07.03.-09.03.2025 fand die bereits 11. TARONA Whisky-Messe im Erfurter Kaisersaal statt. Dieses Jahr konnten Schaulustige die Stände von 60 Ausstellern besuchen und verschiedenste Whiskys, Rume, Gins und regionale Spezialitäten probieren und erwerben. Zudem war über die drei Ausstellungstage hinweg für Live-Musik durch eine irische Band, die sonst im O’Donoghues’s Pub in Dublin spielt, gesorgt.

Im Foyer des Kaisersaals war wie schon im Vorjahr die Glaswerkstatt Tappert vertreten und ließ sich live bei der Herstellung der angebotenen Glaswaren über die Schulter schauen. Allen Besuchern, die zwischen den Verkostungen mal an die frische Luft wollten, wurde im Innenhof von „Schusterlieb‘s Brand“ mit einer mobilen Brennblase live demonstriert, wie Whisky gebrannt wird.

Wie schon im Vorjahr waren unter den Standbetreibern internationale Größen wie „Pernod Ricard“, „Moet-Hennessy“ oder „Diageo“ vertreten, aber auch deutsche Großhändler wie „Prineus“ oder „Kammer-Kirsch“ boten ihr Sortiment dar.

Zudem konnten die Besucher an den Ständen von „St.Kilian“, „Slyrs“, „Number Nine“ oder auch „Dresdner Whisky“ deutsche Whiskys und Spirituosen verkosten und erwerben.

Aufgrund der erhöhten Anzahl an Austellern, mussten im Kaisersaal weitere Areale als Ausstellungsfläche eröffnet werden. So waren in diesem Jahr zum Beispiel „myBar by David Gran“, „Dram Way“ und „Senor Ron“ auf dem ersten Rang, mit tollem Ausblick in den Festsaal, zu finden und boten unter anderem auch zwei TARONA-exklusive Abfüllungen feil. Zudem wurden in Ebene 3 die Salons Lizt und Schumann für die Aussteller geöffnet. Dort zu finden waren unter anderen „The Caskhound“,

„Pure.Whisky. – Ines Zager“ und andere unabhängige Abfüller.

Auch dieses Jahr war die TARONA wieder gut besucht, ließ aufgrund ihrer Location und dem relativ kleinen Rahmen jedoch auch zu, dass man als Besucher mit den Standbetreibern in einen privateren Austausch kommen konnte, ohne das Gefühl von Besuchern Scharen weitergeschoben zu werden. Alles in Allem war die TARONA ein Erfolg für die Thüringer Szene und wird im Jahr 2026 erneut vom 06.03.-08.03. stattfinden.