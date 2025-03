Ein Whisky-Fixpunkt: 3. Frühlingsfest im Hotel-Restaurant Zum Dragoner am 12. April

Schon zum dritten Mal treffen sich Whiskyfreunde beim Frühlingsfest der Xaver CocktailBar & WhiskyLounge im Hotel-Restaurant Zum Dragoner am 12. April ab 14 Uhr in Peiting. Das Treffen dort ist mittlerweile ein Fixpubkt im Whiskykalender geworden – das sieht man auch an der Liste der Aussteller, die dort in freundschaftlicher Atmosphäre ihr Portfolio präsentieren. Auch zwei Tastings wird es wieder geben, teilt uns Monika Pummer, die Gastgeberin, in der nachfolgenden Presseaussendung mit:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ein Whisky-Fixpunkt: 3. Frühlingsfest im Hotel-Restaurant Zum Dragoner

Die Xaver CocktailBar & WhiskyLounge lädt am 12. April 2025 zum 3. Frühlingsfest ein, das Whisky-Liebhaber und Genießer aus nah und fern anziehen wird. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr in der Xaver Bar und erstreckt sich über zwei weitere Räume im gegenüberliegenden Hotel-Restaurant Zum Dragoner. Der Eintritt ist kostenfrei.

Das Frühlingsfest verspricht ein herrliches Erlebnis mit „Wohnzimmerfeeling“. Statt herkömmlicher Stände sitzen die Aussteller an Tischen, die zum geselligen Austausch einladen. Besucher haben die Möglichkeit, sich zu setzen, verschiedene Whiskys sowie Gin, Rum, Craft Beer, Cocktails, Liköre, Edelbrände und vieles mehr zu probieren und in entspannter Atmosphäre miteinander zu plaudern. An allen Eingängen und an der Bar-Theke werden kostenlose Nosing-Gläser verteilt, die während der gesamten Veranstaltung genutzt werden können. Zudem steht den Gästen an den Tischen der Aussteller stilles Wasser zur Verfügung.

Das „Xaver“ ist zwar erst knapp 11 Jahre alt, aber die kleine, gemütliche Bar wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr erhielt die Bar die Silbermedaille bei den German Whisky Awards des Whisky Guide Deutschland in der Kategorie „Beste Whiskybar Deutschlands“ und gehört auch in diesem Jahr wieder zu den fünf nominierten Bars.

Für diejenigen, die nach einem genussvollen Tag nicht mehr nach Hause fahren möchten, stehen im Hotel-Restaurant Zum Dragoner noch Zimmer zur Verfügung. Wer direkt per E-Mail (info@hotel-dragoner.de) oder WhatsApp (08861/25070) bucht, kann von einem speziellen Whisky-Freunde Sonderpreis profitieren.

Das 3. Frühlingsfest im Hotel-Restaurant Zum Dragoner verspricht nicht nur eine breite Auswahl an Whiskys, sondern auch eine Plattform für Austausch und neue Entdeckungen. Whisky-Fans und Interessierte sollten sich dieses besondere Ereignis nicht entgehen lassen!

Die Aussteller präsentieren eine vielfältige Auswahl an verschiedenen Spirituosen – hier ein kurzer Überblick, wer mit dabei ist:

Alles rund um Whisk-e-y mit Marc Fiederer ~ mit verschiedenen Whisky-Abfüllungen

Brennerei Steinhauser mit Bernhard Plewe ~ mit Brigantia Whisky, RuBo Rum, SeeGin, verschiedenen Likören, Geisten, Bränden

Cacaolatl mit Roland Hick ~ u. a. mit Gin aus der wohl kleinsten Destillerie Deutschlands & Whisky

Celtic Events mit Andy McNeill, Andrea & Renato Steglich ~ u. a. mit McNeill´s Choice

HeiligenBergFeld Destille mit Achim März ~ mit Cask 18 Amontillado, Cask 19 Oloroso, whisky-Liqueur

Heinfried Tacke mit dem Whisky Guide Deutschland ~ „Excellence of Whisky“ und einer kleinen, aber feinen Whisky-Auswahl

Klaus Pinkernell – Whisky Market Salzburg & Freilassing ~ mit White Peak & Circumsance Whisky (UK), Myken Whisky (Norwegen) und schottischen Raritäten

Legendary Liquids mit Dirk Rosenboom ~ ein ganzer Raum voll mit alten Whisky-Schätzen

Magevin mit Oliver Maier ~ mit MageGin, vielen verschiedenen Obstbränden, Likören, Aperitif-Getränken & Bockbierbrand

Spahn´s Scotch Warehouse mit Manuela & Holger Spahn ~ mit eigenen Whisky- & Rum-Abfüllungen, Taylor Chips, Walker Kekse, Irn Bru, verfeinerte Brotaufstriche

St. Kilian Distillers mit Adriaan de Kruijff ~ mit Whisky aus Rüdenau, verschiedene Bud Spencer & Terence Hill Liköre, Bud Spencer Dry Gin

The Cask Wizard mit Marco Mack ~ mit zwei Abfüllungen, u. a. mit ein Secret Islay, ggf. auch ein kleines Fässchen für Handfills

The Whisky Explorer mit Markus Mußemann ~ mit Abfüllungen von Glenfiddich, Balvenie, Glenallachie & verschiedenen irischen Whiskeys

T. Sonthi Rum & Masitsa Gin mit Haida & Thomas Sontheimer ~ mit sieben verschiedenen T. Sonthi Rums, zwei Masitsa Gins und 2 neuen Zigarren

WhiskyJason ~ mit spannenden Bourbons & Rye Whisky aus den USA

Xaver Stand mit Samantha Hunt ~ mit allen noch verfügbaren Xaver Bar Choice Abfüllungen, Tinkabella aus dem Pummerland, Duncan Taylor-Abfüllungen bottled for Xaver Bar,Xaver Filey Bay & Penderyn Single Cask Abfüllungen, Xaver Gin- & Rum-Abfüllungen, Xaver Pins, Spacebarrels-Abfüllung, Whisky Dragons Tasting- & Malbuch

Auch zwei Tastings wird es wieder geben

15 Uhr Whisky Speed-Dating ~ 4 Whiskys in 1 Stunde

17 Uhr: „The Battle“ mit ebenfalls 4 Whiskys

(mit Voranmeldung)

Auch für das leibliche wohl ist mittags & abends im Restaurant zum Dragoner gesorgt, am Nachmittag gibt es zudem Kaffee & Kuchen. Für Snacks, Craft Beer, Cocktails usw. steht das Xaver-Team bis 23.55 Uhr zur Verfügung, dann endet das 3. Frühlingsfest.