Die Xaver Whisky Lounge in Peiting in weit über die Region hinaus bekannt – und das verdankt sie vor allem der Inhaberin Monika Pummer und ihrem Team, die mit viel Begeisterung und Fachkenntnis die Bar des Hotel-Restaurants Zum Dragoner in Peiting zu einem Treffpunkt für Whiskybegeisterte gemacht haben (ein Blick auf die dort stattfindenden Events beweist das eindrücklich).

Wer so ausgezeichnet arbeitet, der verdient auch Auszeichnungen: Zum Beispiel jene als Beste Whiskybar Deutschlands 2025, der vom Whisky-Guide Deutschland verliehen wurde.

Die Freude darüber ist in Peiting groß, und auch wir gratulieren hier ganz herzlich! Mehr über die Bar und den Preis hat man uns in der nachfolgenden Presseinfo für Sie übermittelt:

Beste Whiskybar Deutschlands 2025: Die Xaver Whisky Lounge in Peiting holt den Titel ins Genussland Bayern

Bayern/Peiting: Große Ehre für Peiting und die Region Pfaffenwinkel: Die Xaver CocktailBar & Whisky Lounge im Hotel-Restaurant Zum Dragoner wurde bei den renommierten The Excellence of Whisky Awards 2025 zur besten Whiskybar Deutschlands gekürt. Damit geht dieser begehrte Titel erstmals ins beschauliche Peiting in Oberbayern – und ist nicht nur für die Inhaberin Monika Pummer und ihr Team eine besondere Auszeichnung, sondern auch eine echte Bereicherung für das Genussland Bayern.

Monika Pummer, leidenschaftliche Gastgeberin und in der nationalen und internationalen Whiskyszene eine feste Größe, hat seit der Eröffnung 2014 die Xaver Lounge zu einer Institution ausgebaut. Für ihr außergewöhnliches Engagement und ihre Expertise wurde sie in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Silbermedaille des WhiskyGuide Deutschland 2024. Doch der aktuelle Titel als beste Whiskybar Deutschlands 2025 ist nun die Krönung ihrer jahrelange Arbeit und ihrer tiefen Leidenschaft für die Welt des Whiskys.

Heute bietet sie ihren Gästen ein Whisky-Erlebnis der Extraklasse mit über 2.700 verschiedenen Whisky-Abfüllungen aus aller Welt – darunter mehr als 20 eigene Editionen, die sie selbst oder in Kooperation mit Partnern in Schottland, Irland, Wales und Yorkshire abgefüllt hat. Mit dieser Auswahl zählt die Bar zu den besten Adressen für Whisky-Genießer nicht nur in Deutschland, sondern weiter über die Landesgrenzen hinaus.

Neben den Whiskys begeistert die Bar auch mit einer Auswahl von rund 350 selbst kreierten Cocktails, über 300 Rumsorten und einer Vielzahl von Gins und Craft Bieren. Die beliebten Whisky-Tastings – ob vor Ort, online oder bei besonderen Events wie Oldtimer- Doppeldeckerbus-Touren – sind für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten gleichermaßen ein Muss. Mit der eigenen Abfüllreihe “Xaver Bar Choice” unterstreicht Monika Pummer einmal mehr ihre besondere Stellung in der Szene.

Das Hotel-Restaurant Zum Dragoner rundet das Genusserlebnis perfekt ab: Gäste können nicht nur hervorragende Whiskys probieren, sondern zugleich in der idyllischen Landschaft des Pfaffenwinkels Urlaub machen – nur einen Steinwurf entfernt von den weltberühmten Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau sowie der Wieskirche.

Der Award, vergeben vom Whisky-Guide Deutschland unter Leitung von Heinfried Tacke, würdigt herausragende Leistungen in der Whiskywelt. In Hamburg nahm Ramona Weiß stellvertretend für das Xaver-Team den Pokal entgegen.

„Dieser Erfolg ist für uns, die Region aber auch für Bayern ein starkes Zeichen dafür, dass Qualität und Leidenschaft auch außerhalb der Metropolen zu finden sind“,

freut sich Monika Pummer, die den Triumph bei der Verleihung zeitgleich in der Raasay Distillery in Schottland feierte.

Mit dem Titel „Beste Whiskybar Deutschlands 2025“ setzt Peiting ein Ausrufezeichen in der Welt des Genusses – und lädt Whiskyfans aus nah und fern ein, diese besondere Adresse im Herzen Oberbayerns zu entdecken.