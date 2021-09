PR: Simple Sample stellt vor: Die offizielle Festivalabfüllung zum 3. Gin-, Whisky- & Rumfestival der Xaver Lounge

Wie in den vergangenen Jahren sucht Simple Sample zusammen mit Monika Pummer, Inhaberin der Xaver Lounge, die Festivalabfüllung des jährlich stattfindenden Gin-, Whisky- & Rumfestivals in Peiting aus. Da in diesem Jahr das Festival – coronabedingt – wesentlich kleiner stattfinden muss, ist die offizielle Festivalabfüllung auch online bestellbar. Alle weiteren Details zur Abfüllung – es ist ein (fast) 4 Jahre alter St. Kilian aus einem First Fill Port Cask – inklusive Link finden Sie in der Presseinformation, die wir von Simple Sample heute erhielten:

Simple Sample stellt vor: Die offizielle Festivalabfüllung zum 3. Gin-, Whisky- & Rumfestival der Xaver Lounge – dieses Jahr auch online bestellbar!

Simple Sample sucht traditionell, zusammen mit Monika Pummer – Inhaberin der Xaver Lounge, die Festivalabfüllung des jährlich stattfindenden Gin-, Whisky- & Rumfestivals in Peiting aus.

Dieses Jahr ist es ein (fast) 4 Jahre alter St. Kilian aus einem First Fill Port Cask geworden.

Eine Vollreifung im Portweinfass ist bei St. Kilian ziemlich selten, umso besser ist der Fakt, dass die diesjährige Festivalabfüllung auch online vertrieben wird, da das Festival coronabedingt wesentlich kleiner stattfinden muss.

Simple Sample schreibt im Wortlaut folgendes zur Abfüllung:

„Es ist mal wieder soweit!

Seit dem ersten Festival der Xaver Lounge stellen wir gemeinsam mit Moni als Joint-Bottling die Messeabfüllung. Das hat ja schon fast Tradition.

Da der Willowburn letztes Jahr soo gut ankam, die Flaschen schnell vergriffen waren und wir viel Lob bekamen, für das Festival zu einem deutschen Whisky gegriffen zu haben, haben wir Drei uns dieses Mal für einen St. Kilian entschieden!

Es handelt sich hier um eine nichtrauchige Vollreifung in einem First Fill Ex-Portwine Cask.

In natürlicher Fassstärke mit 59,2%vol. kommt er ohne Farbstoff und ohne Kühlfiltrierung in die Flasche.

Die diesjährige Abfüllung zum 3. Gin-, Whisky- & Rum-Festival am 16.10.2021 ist auf 200 Flaschen limitiert.

Wir starten ab sofort den Vorverkauf – die Flaschen werden sofort versendet.

Warum jetzt schon? Wie so oft in der jetzigen Zeit: Coronabedingt.

Also Glück im Unglück: Wir gehen gemeinsam mit Moni in den Vorverkauf und ihr habt bereits jetzt die Chance eure Messeabfüllung zu ergattern! Selbstverständlich halten wir auch genügend zurück für das Festival an sich.

Also Leute, schlagt zu. Wir hoffen es bekommt jeder der möchte eine Flasche ab.

Eine Portweinvollreifung von St. Kilian ist nicht alltäglich.“

Alle Details zusammengefasst:

St. Kilian Private Cask

Vollreifung 1st Fill Portwine Cask

Distilled 20.09.2017

Bottled 30.08.2021

59,2%vol. Cask Strength

200 Flaschen

Cask No. 1348

Die Einzelfassabfüllung gibt es für 69,90€ inkl. Versand (100 ml = 13,98 €) und ist exklusiv im Onlineshop von Simple Sample erhältlich.