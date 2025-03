Anton Skobelev neuer Commercial Director bei Brown-Forman für den Global Travel Retail

Mit 1. Februar wurde Anton Skobelev der neue Commercial Director für den Global Travel Retail bei Brown-Forman. Skobelev berichtet direkt an Matthew Hodges, den Vizepräsidenten und Managing Director für EurAsia, Indien, den Mittleren Osten und den Global Retail.

Skobelev verfügt über gut 20 Jahre Vertriebs- und Handelserfahrung in der Bier- und Konsumgüterindustrie. Bevor er 2021 als Vertriebsleiter für Russland zu Brown-Forman kam, war er bei Grolsch, SABMiller, ABInbev Efes und Mondelez tätig.

2022 übernahm er von Kentucky aus die Leitung des Bereichs Ready-to-drink für die USA und Kanada. Jetzt wird er nach Amsterdam übersiedeln, da dort die Zentrale für Europa, Afrika und den Asien-Pazifik-Raum beheimatet ist.

Matthew Hodges meint zu ihm:

“We are delighted to welcome Anton to our GTR business and team. He brings a powerful combination of sharp business acumen and people-focused leadership to this role. His in-depth commercial experience and knowledge will position him well to further our GTR growth.”