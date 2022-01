Whiskymesse Nürnberg „The Village“ auf den 2. und 3. April verschoben

Wie wir soeben erfahren haben, ist die Whiskymesse Nürnberg vom geplanten Termin weg (19. und 20. Februar) auf den 2. und 3. April 2022 verschoben. Details dazu werden übermorgen im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben.

Hier ein Auszug aus der schriftlichen Info zur Verschiebung:

Aufgrund der aktuellen Lage und der unsicheren Aussichten für den Februar wird die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE weiter in das Frühjahr verschoben und findet nun am 2. und 3. April 2022 statt (Pre-Opening am 1. April). In der Halle 12 der Messe Nürnberg werden über 2.800 verschiedene Whisk(e)ys aus 18 Ländern präsentiert. Die Whisk(e)y-Messe fand zuletzt im Frühjahr 2020 statt und hat sich seit der Gründung vor zehn Jahren zum europaweiten Treffpunkt der Szene entwickelt