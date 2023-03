Whisky im Bild: The Village in Nürnberg 2023 – Eindrücke vom Pre-Opening am Freitag (43 Bilder)

Am gestrigen Freitag fand das sogenannte Pre-Opening der nach eigenem Bekunden größten Whiskymesse Deutschlands, THE VILLAGE in Nürnberg, statt. In der Halle 12 der Messe Nürnberg bieten dort eine große Anzahl Austeller die verschieden Spielarten des Whisk(e)ys. Insgesamt 2.800 verschiedenen Whisk(e)ys aus 22 Ländern, so heißt es von Veranstalterseite, warten drauf, verkostet zu werden. Das Angebot der Aussteller beschränkt sich allerdings nicht alleine auf fass-gelagerte Getreide-Spirituosen. Es findet sich eine große Auswahl an unterschiedlichen Rums, weiteren Spirituosen und alkoholische Getränken (beispielsweise Sherry und Port), sowie Weiteres. Bei unserem gestrigen Rundgang beim Pre-Opening haben wir einige der Ausstellenden fotografisch festgehalten. Wir laden Sie ein, begleiten Sie uns auf unserem kurzen Rundgang über die Messe.

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE findet noch am heutigen Samstag seit 11.00 Uhr ihre Fortsetzung und schließt um 19.00 Uhr. Am morgigen Sonntag, dem 26. März öffnet sie von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr, genaue Informatioen zur Messe finden Sie unter www.whiskey-messe.de.



Viel Vergnügen mit und bei unserem Rundgang: