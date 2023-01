Die Messesaison 2023 scheint endlich wieder ganz normal ablaufen zu können – die Highlights im Messekalender folgen in diesem Jahr wieder Schlag auf Schlag. Noch etwas hin ist es zur THE VILLAGE in Nürnberg, sie ist dann Ende März, aber die Veranstalter sind jetzt schon sehr beschäftigt damit, die Messe auch dieses Jahr wieder ihrem exzellenten Ruf gerecht werden zu lassen.

So hat man uns jetzt bereits die ersten Infos zu den geplanten Master Classes und Basic Seminaren (die letzteren werden vom „The most venerable Order of the Highland Circle“ veranstaltet) auf der Messe übermittelt, sowie Infos zur Messe allgemein – und die teilen wir natürlich sehr gerne mit Ihnen. Die Bilder stammen von der Messe im Vorjahr:

Master Classes und Basic Seminare bei THE VILLAGE Nürnberg



Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE findet am 25. und 26. März 2023 (Pre-Opening am 24. März) in der Messe Nürnberg statt und präsentiert mit 2.800 verschiedenen Whisk(e)ys eine Fülle an Aromen und Geschmacksnuancen. Die THE VILLAGE-Master Classes laden dazu ein, Wissen zu vertiefen, Raritäten zu verkosten und sich mit Experten und Ambassadors auszutauschen. Die Plätze für die Master Classes sind begrenzt, die Tickets gibt es bereits jetzt im THE VILLAGE-Ticketshop.

Nürnberg – In den 28 THE VILLAGE-Master Classes werden Raritäten und Spezialabfüllungen vorgestellt sowie Whisk(e)ys aus verschiedenen Ländern und Regionen sowie von bekannteren oder unbekannteren Destillerien. „From Highlands to Islands“, „Die Kunst der Fassreifung“, „Phasen der Whisk(e)y-Herstellung“ oder

„Whisk(e)y-Weltreise“ sind nur einige Programmpunkte im Angebot. In der Master Class von „Whiskyfaessla and Friends“ steht die exklusive THE VILLAGE Limited Edition 2023 im Mittelpunkt, ein Filey Bay Whisk(e)y von der Spirit of Yorkshire Brennerei im Norden Englands.

Im Cottage House von THE VILLAGE finden an allen Messetagen Basic Seminare statt. Der Nürnberger Whisky Club „The most venerable Order of the Highland Circle“ lädt die Besucher darin beispielsweise zur Schottland-Reise mit Whisky ein, präsentiert deutsche Whisk(e)ys direkt vom Fass oder zeigt die Lieblings- Whisk(e)ys der Club-Mitglieder. Die Anmeldung zu den Basic Seminaren ist am Messestand vom Highland Circle möglich.

Deutschlands größte Whisk(e)y-Messe

2.800 verschiedene Whisk(e)ys aus der ganzen Welt werden bei THE VILLAGE präsentiert. Neben den klassischen Herkunftsländern Schottland, Irland und USA sind auch Whisk(e)ys beispielsweise aus Franken oder Italien mit dabei. Die asiatischen Whisk(e)ys, aus Indien, Taiwan und Japan sind sehr beliebt und ebenfalls stark vertreten. Deswegen bekommen die asiatischen Whisk(e)ys in diesem Jahr einen eigenen Sonderbereich.

Szene und Lifestyle – Whisk(e)y ist mehr als ein Getränk

THE VILLAGE ist im März der große Treffpunkt der europäischen Whisk(e)y-Szene. Das gemütliche Ambiente wird von Live-Musik und Lifestyle-Artikeln, wie Handwerkskunst, Mode und Kilts, getragen. Auch das kulinarische Angebot ist auf das Ambiente von THE VILLAGE abgestimmt: Es gibt Haggis nach schottischem Originalrezept, hergestellt in Deutschland.

NEU: THE BBQ VILLAGE – Das Grill-Event

Erstmals wird THE VILLAGE im Außenbereich von einem Grill- Event begleitet, mit Angeboten von FIRE & FOOD und RÖMER BEEF. Mit Grillzubehör, Thermometern, Pfannen, Rubs und Soßen gibt es hier die richtige Ausstattung für die neue BBQ-Saison. Darüber hinaus wird hochwertiges Fleisch angeboten und unterschiedliche Grill-Geräte im Rahmen von BBQ-Shows gezeigt.

PUEBLO DEL RON

THE VILLAGE wird von der R(h)um-Messe Nürnberg PUEBLO DEL RON begleitet. Hier steht der R(h)um im Vordergrund, ob pur oder in Kombination, als Longdrink oder Cocktail. Im Angebot sind hochwertige R(h)um-Sorten und besondere Geschmacksnuancen.

Exklusives Pre-Opening

Am Vorabend von THE VILLAGE, am Freitag, 24. März, findet das exklusive Pre-Opening statt, bei dem Kenner und Liebhaber bereits vorab einige Raritäten ergattern können. Die Tickets für das Pre- Opening sind limitiert. Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE findet am 25. und 26. März 2023 in der Halle 12 der Messe Nürnberg statt. Parallel zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE findet die Freizeit Messe (mit Musik-Messe Nürnberg) statt. Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe Nürnberg ist erst ab 18 Jahren gestattet.

Aktuelle Informationen und Tickets unter www.whiskey-messe.de