Neues vom unabhängigen Abfüller Earlskine, beheimatet in Oldenburg: Eine neue 14 Jahre alte Abfüllung aus der Brennerei Strathmill, gereift im Barolo-Fass, tritt ab Freitag, den 27. Januar an, das Herz von Whiskyfreunden zu erobern.

Genaueres zum im Barolo-Fass herangereiften Speysider und die Bezugsquellen entnehmen Sie bitte der untenstehenden Info:

Earlskine – Your Whisky Destination bringt Spitzen Zuwachs in der „Selected Cask“ Reihe ab 27. Januar 2023

Der Verkauf startet am Freitag den 27.01.2023 um 00:00 Uhr.

Vor knapp drei Jahren im Frühjahr 2020 wurde die Idee „Earlskine – Your Whisky Destination“ geboren. Im März 2021 war es dann soweit und wir brachten unsere ersten beiden Abfüllungen unter der neuen Marke „Earlskine“ in der Selected Caks Reihe an den Start. In 2022 startete mit „THE SPIDER“ und dem „ISLAY FLUSH“ unsere exklusive „Exceptional Cask“ Serie.

Nun im Januar 2023 macht Earlskine wieder ein Fass auf und bringt Nachschub für die „Selected Cask“ Reihe

Am 27.01.2023 launchen wir unseren dritten Selected Cask, den exklusiven Strathmill mit einem grandiosem Barolo Weinfass Finish. Der Single Malt wurde 2008 destilliert wurde und 2022 mit brachial Fassstarken 58,6% vol. aus dem Barolofass natürlich nicht kühlgefiltert und auch nicht gefärbt auf lediglich 116 Flaschen abgefüllt. Ein grandioser Single Cask und ein sehr würdiger Nachfolger in unserer „Selected Cask“ Reihe.

Strathmill 2008/2022 14 Jahre Selected Barolo Cask 58,6% (Earlskine)

139,90 €(1 l = 199,86 €) – https://www.whisky-erlebnis-ol.de/p/strathmill-2008-2022-14-jahre-selected-barolo-cask-58-6-earlskine-ab-27-januar

Der Malt ist übrigens auch als Miniatur zu haben:

Strathmill 2008/2022 14 Jahre Selected Barolo Cask 58,6% 0,05L (Earlskine/Miniatur)

13,90 €(1 l = 278,00 €) – https://www.whisky-erlebnis-ol.de/p/strathmill-2008-2022-14-jahre-selected-barolo-cask-58-6-0-05l-earlskine-miniatur-ab-27-januar

Unsere „alten“ Abfüllungen (Popart. etc.) soweit noch vorhanden, gibt es hier: https://www.whisky-erlebnis-ol.de/c/unabhaengige/earlskine-your-whisky-destination

