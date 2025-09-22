Montag, 22. September 2025, 23:32:04
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Strathmill als Trio

Die drei unabhängig abgefüllten und aktuellen Malts der Speyside-Brennerei können deutlich überzeugen

Serge Valentin lädt uns heute auf Whskyfun zu einem kleinen Vertikal-Tasting mit Malts der Speyside-Brennerei Strathmill ein. Das Trio, das er sich zu dieser Session zusammengestellt hat, besteht aus aktuellen Indie-Bottlings von James Eadie, Halcyon Spirits und Maltbarn, die alle Drei deutlich überzeugen können, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

AbfüllungPunkte

Strathmill 13 yo 2011/2025 (55.6%, James Eadie, WhiskyBrother exclusive, Cask Finish, cask #373081, 249 bottles)89
Strathmill 28 yo 1996/2025 (55.3%, Halcyon Spirits, oloroso sherry, cask #2053, 132 bottles)87
Strathmill 32 yo 1992/2024 (48.8%, Maltbarn, The 26, sherry)86
By Ulysses.Hood – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37546947

