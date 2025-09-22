Compass Box kündigt Brûlée Royale an

Der Scotch Whisky Maker Compass Box kann in diesem Jahr sein 25-jähriges Firmenjubiläum feiern, und wird dies wie erwartet mit einer neuen Kreation begehen. Compass Box Brûlée Royale ist ein Blended Malt, der vier Single Malts vereint. Den Kern bildet ein sieben Jahre alter Clynelish, der in second-fill American oak barrels reifte. Ergänzt ist dieser durch 17 Jahre alten Benrinnes aus first-fill bourbon barrels, einem 2000er Speyburn aus refill American oak hogsheads, und 21 Jahre alten Ardbeg aus recharred American oak barrels.

Für diesen Whisky arbeitet Compass Box mit der Küferei Independent Stave Co. aus Missouri zusammen. Die Fässer aus amerikanischer Weißeiche sind kontrolliert getoastet und entlang einer kalibrierten Temperaturkurve gecharred. Dieser Prozess soll Aromen von buttrigem Karamell, geröstetem Pfirsich und leicht gewürzter Melasse hervorbringen. Dementsprechend sprechen die offiziellen Verkostungsnotizen von einen unmittelbaren Eindruck von Crème Brûlée, pochierten Birnen und Vanilleschoten. Am Gaumen sollen sich Crème fraîche, Honigmalz und gegrillter Pfirsiche mit gerösteter Tarte Tatin und frischem Vanillepudding zeigen. Das Finish ist beschrieben mit seidiger Milchschokolade, Muskatnuss, gebranntem Karamell und Banana-Split.

Die limited Edition Compass Box Brûlée Royale ist mit 49 % Vol. abgefüllt und ab dem 1. Oktober 2025 für 135 € erhältlich.